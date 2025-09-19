為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    加強制裁俄羅斯 歐盟推液化天然氣禁令提前1年生效

    歐洲聯盟外交暨安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）發文說，目標是加快淘汰俄羅斯液化天然氣，時間設定在2027年1月1日。（擷取自X平台）

    歐洲聯盟外交暨安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）發文說，目標是加快淘汰俄羅斯液化天然氣，時間設定在2027年1月1日。（擷取自X平台）

    2025/09/19 21:44

    〔中央社〕歐洲聯盟外交暨安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）今天在提出針對莫斯科的新一輪制裁方案時說，歐盟計畫將禁止俄羅斯液化天然氣（LNG）進口的期限提前1年生效。

    法新社報導，卡拉斯在社群平台X上表示：「我們的目標是加快淘汰俄羅斯液化天然氣，時間設定在2027年1月1日。」目前歐盟執行委員會（European Commission）正提交第19輪對俄制裁措施，待成員國審議核准。

    歐盟執委會原本計畫在17日向27個成員國提出第19輪制裁俄羅斯方案。多名外交官說，制裁方案預計包括制裁俄羅斯銀行體系及莫斯科用來規避制裁的「影子艦隊」（shadow fleet）以及阻止在第3國規避制裁的名單。

    不過，美國總統川普（Donald Trump）在社群媒體「真實社群」（Truth Social）發文表示，如果所有北大西洋公約組織（NATO）國家停止採購俄羅斯石油，他將對俄國實施「重大制裁」。為了回應川普的訴求，歐盟執委會延後提出下一輪制裁俄羅斯方案。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播