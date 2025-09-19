為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    呼應李在明和解政策 南韓國安顧問：可考慮放寬制裁促進北韓去核

    金正恩視察武器開發成果。（法新社檔案照）

    金正恩視察武器開發成果。（法新社檔案照）

    2025/09/19 19:51

    〔編譯管淑平／綜合報導〕南韓總統李在明上任後，一改前朝作法，對北韓採取和解政策。南韓國家安保室室長（國安顧問）魏聖洛19日表示，為了促進北韓無核化進程，或許可考慮放寬對北韓制裁。

    《韓聯社》報導，魏聖洛在總統府召開記者會，表示需要採取某種措施，推動北韓去核進程有所進展，進行相關磋商時，或可考慮放寬對北韓的制裁措施。但是他說，這並非是要全面解除制裁，而是部分放寬。

    報導指出，這段談話被視為，是呼應李在明日前接受美國《時代雜誌》專訪的談話。李在明在該次專訪中說，以北韓遵循「停止研發—裁減—無核化」三步驟，達成北韓去核為前提，必要時展開以部分放寬或解除對北韓制裁為目的的談判。

    李在明上任後對北韓採取和解政策，但是北韓反應冷淡，其領導人金正恩多次強調持續發展核武的路線不變，近日更提出「核武和常規武器並進」的軍事政策；金正恩胞妹、朝鮮勞動黨副部長金與正上月更批評，李在明政府試圖展現誠意改善兩韓關係，但是這些舉措只是以和平的外衣掩飾對抗本質，南韓政治體制長期以來都是對北韓抱持敵意，李在明無法改變此歷史潮流。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播