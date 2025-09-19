呼應李在明和解政策 南韓國安顧問：可考慮放寬制裁促進北韓去核

金正恩視察武器開發成果。（法新社檔案照）

2025/09/19 19:51

〔編譯管淑平／綜合報導〕南韓總統李在明上任後，一改前朝作法，對北韓採取和解政策。南韓國家安保室室長（國安顧問）魏聖洛19日表示，為了促進北韓無核化進程，或許可考慮放寬對北韓制裁。

《韓聯社》報導，魏聖洛在總統府召開記者會，表示需要採取某種措施，推動北韓去核進程有所進展，進行相關磋商時，或可考慮放寬對北韓的制裁措施。但是他說，這並非是要全面解除制裁，而是部分放寬。

請繼續往下閱讀...

報導指出，這段談話被視為，是呼應李在明日前接受美國《時代雜誌》專訪的談話。李在明在該次專訪中說，以北韓遵循「停止研發—裁減—無核化」三步驟，達成北韓去核為前提，必要時展開以部分放寬或解除對北韓制裁為目的的談判。

李在明上任後對北韓採取和解政策，但是北韓反應冷淡，其領導人金正恩多次強調持續發展核武的路線不變，近日更提出「核武和常規武器並進」的軍事政策；金正恩胞妹、朝鮮勞動黨副部長金與正上月更批評，李在明政府試圖展現誠意改善兩韓關係，但是這些舉措只是以和平的外衣掩飾對抗本質，南韓政治體制長期以來都是對北韓抱持敵意，李在明無法改變此歷史潮流。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法