    首頁　>　國際

    台灣駐美大使俞大㵢「密會川普情報顧問」 路透曝這些細節

    消息人士透露，我國駐美大使9月初曾與美國總統情報顧問委員會（PIAB）的代表會面，其中包括與川普關係特別密切的PIAB主席努尼斯（左）。（美聯社資料照）

    消息人士透露，我國駐美大使9月初曾與美國總統情報顧問委員會（PIAB）的代表會面，其中包括與川普關係特別密切的PIAB主席努尼斯（左）。（美聯社資料照）

    2025/09/19 20:20

    吳裕堯／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕多名消息人士向《路透》透露，台灣駐美大使俞大㵢9月初曾私下與美國總統情報顧問委員會（PIAB）的代表會面。PIAB被視為是白宮內新興的影響力集團，其成員多數與川普關係密切。

    2名消息人士向《路透》提供了俞大㵢曾與PIAB成員會面的消息，但1名白宮官員指出，這次會晤並非屬於正式、經過許可的會面，而是部分PIAB成員與他國外交官的一次非正式對話。

    PIAB的成員由總統任命，儘管是無給職，但成員擁有安全許可，而PIAB本身也被視為是白宮的一部分，其職責是針對情報機構的有效性向總統提供建議，數名美國國安官員告訴《路透》，他們認為這個機構已成為白宮內新興的影響力集團。

    3名了解內情的消息人士說，多位PIAB成員在川普的圈子內具有影響力，且具有直接與川普對話的權力，尤其是與川普關係特別密切的PIAB主席努尼斯（Devin Nunes）。

    努尼斯曾是眾議院議員，目前擔任川普媒體與技術集團（Trump Media & Technology Group）的執行長，川普愛用的社群平台Truth Social就是由此公司負責經營。

    PIAB的其他成員包括川普首任總統任期內擔任國家安全顧問的歐布萊恩（Robert O'Brien），還有現任國家情報副總監福克斯（Amaryllis Fox）。

    《路透》無從得知俞大㵢與PIAB的談話內容，也不清楚PIAB派出哪些人參加會談，不過1名要求匿名的消息人士透露，歐布萊恩及努尼斯是與會代表之一。

    我國駐美大使俞大㵢。（駐美處提供）

    我國駐美大使俞大㵢。（駐美處提供）

