川普：美將在烏俄戰後「協助確保和平」 促歐洲斷油逼俄停戰

2025/09/19 19:10

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國推動烏克蘭與俄羅斯和談尚無進展之際，總統川普18日表示，他對俄國總統普廷感到「非常失望」，同時表示，美國會在烏俄戰後協助確保和平。

《路透》18日報導，川普當天接受《福斯新聞》（Fox News）節目訪問，表示「戰爭結束後，我們會協助確保和平，我想終將會達成這一步」。川普也坦言，協助促成烏俄戰爭結束，比他原本預期的還要具有挑戰性，而且他對俄國總統普廷感到非常失望。川普說：「由於我與普廷總統的關係，我本以為最容易（解決）的一場（戰爭）會是俄烏（戰爭），所以我非常失望。」

此前川普一再對莫斯科定出與烏克蘭達成停火協議的最後期限，否則將對俄實施新制裁，不過，目前僅見到這些最後通牒一再被忽視。8月中阿拉斯加舉行的川普、普廷會談，被白宮定位為「和平峰會」，川普熱烈歡迎普廷，卻仍未能換取重大讓步。

川普在福斯新聞的訪問中還表示，他依然相信有辦法解決烏俄戰爭，其中一個就是歐洲停止購買俄羅斯石油。他說，「若最終油價下跌，或者俄國無法出售石油，他們就別無選擇，只能和解，而歐盟國家或北大西洋公約組織（NATO）成員國一直向俄國購買石油，這並非好事」。

