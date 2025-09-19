為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    政治正確？美國福斯新聞記者挺川 獲義大利授予公民身分

    義大利總理梅洛尼的極右翼政府已同意，授予力挺美國總統川普的義大利裔美國福斯新聞記者瑪麗亞．巴帝羅默（見圖）。（路透檔案照）

    義大利總理梅洛尼的極右翼政府已同意，授予力挺美國總統川普的義大利裔美國福斯新聞記者瑪麗亞．巴帝羅默（見圖）。（路透檔案照）

    2025/09/19 19:09

    〔編譯張沛元／綜合報導〕義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）的極右翼政府已同意，授予力挺美國總統川普的義大利裔美國福斯新聞記者瑪麗亞．巴帝羅默（Maria Bartiromo）公民身分，以表彰她在促進義大利與美國關係上的貢獻。

    義國內閣會議18日晚間通過提案，同意授予生於美國、祖先來自義大利的知名商業新聞記者兼新聞主播巴帝羅默義大利公民身分。

    根據義國政府聲明，內政部長皮安特多西（Matteo Piantedosi）向內閣提案，授予有「特殊功績者」公民身分；聲明中還大讚巴帝羅默，稱其在30多年的新聞記者生涯中，「為加強義大利與美國的關係做出重大貢獻。」

    該提案將送交義大利總統馬達雷拉（Sergio Mattarella）批准。義大利總統為儀式性職位。

    巴帝羅默曾自豪地論及其義大利背景，回顧她的祖父卡邁恩年僅11歲時來到美國。巴帝羅默的父族來自義大利那不勒斯，母族來自西西里島的阿格里真托（Agrigento）。

    有女版川普之稱的梅洛尼是川普在歐洲的親密盟友，儘管其政府今年對取得義大利護照進一步設限，但授予巴帝羅默公民身分依然符合規定。

    義國過去規定，只要祖先是義大利人，便可依「血統」成為義大利公民與申請義大利護照；而今修法後改為父母或祖父母之一必須是義大利公民，才能申請義大利護照。

    有鑑於巴帝羅默曾公開力挺川普以及被控散播陰謀論，當局授予她公民身分的決定，已登上義國各大媒體頭條新聞。

    2021年，選舉科技公司Smartmatic對媒體大亨梅鐸（Rupert Murdoch）旗下的福斯公司、福斯新聞頻道（Fox News），以及包括巴帝羅默（Maria Bartiromo）在內的3名福斯新聞主持人提告誹謗與求償27億美元，理由是他們誣指Smartmatic在2020年11月的美國總統大選中涉及舞弊。

