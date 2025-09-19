紐時：習近平用Tiktok為籌碼 換取台灣等議題談判空間

紐時指出，中國可能甘願在TikTok上做讓步，換取在關稅、台灣、科技等其他更重大議題上的談判籌碼。（美聯社檔案照）

2025/09/19 18:48

〔編譯孫宇青／綜合報導〕《紐約時報》19日分析，美國總統川普在即將和中國國家主席習近平的通話中，可能為懸宕已久的TikTok（抖音國際版）交易案達成共識。這場看似川普勝利的交易，實際上更可能是習近平為了改善美中關係，並在關稅、科技和台灣等中國而言更重大議題上爭取更大談判空間所做出的讓步。

多年來，中國官員一直譴責美國要求TikTok的中國母公司字節跳動出售其美國業務，是「光天化日下的搶劫」，但中國官媒如今反過來盛讚這項潛在協議是美中雙贏。

中方態度的明顯逆轉，讓川普在他最關心的問題上看似贏得勝利，即保住這款在美國廣受歡迎的影音平台不被下架，進而討好在他眼中助他重返白宮一臂之力的年輕選民，但對北京而言，這是為自己在關稅、科技和台灣問題上贏得更多談判空間的策略。

TikTok在美國被視為國家安全威脅，但相比北京面臨的美國出口管制和關稅等其他問題，TikTok在美國的命運就顯得微不足道，因為難以取得美國技術，以及承擔龐大關稅，都可能限制中國自身的經濟和科技發展。

此外，TikTok的演算法也缺乏創新性，因此對北京高層的重要性已不如五年前TikTok風波爆發時那麼高。在北京的盤算中，現在正是打TikTok牌的時機，尤其是北京已憑藉對關鍵礦產的掌控，自認在美中談判中擁有最大籌碼。

華府智庫「史汀生中心」中國計畫主任孫韻指出，「如果中國能用這些小讓步，來換取（美中）正向氛圍及更友善的美中關係，北京就願意這麼做」。

紐約雪城大學中國研究中心主任古爾古耶夫（Dimitar Gueorguiev）表示，這些議題都使TikTok成為「一個可以犧牲的讓步」，「中國官員多年來一直讓這個問題惡化，等待有朝一日拿出來化解華府的施壓，現在達成出售協議的成本，對北京而言低於談判開始時，同時還能展現最大程度的妥協姿態」。

北京清華大學經濟學家李稻葵不客氣地表示，「中方經驗豐富得多，忍耐力高得多，策略性也強得多。他們知道華府想要什麼，也了解川普的談判風格」。

紐時推測，在達成TikTok協議後，北京可能會推動解除川普基於中國未阻止用於製造芬太尼的化學品進入美國而徵收的關稅，並希望川普放寬先進晶片的出口管制，並減少對台灣的支持。習近平可能還會敦促川普「走自己的路」，無視美國政府中一些試圖遏制中國的鷹派聲音。

