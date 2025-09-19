007龐德老闆MI6「暗網」招特工 開設秘密聯絡管道

英國軍情六處示意圖。（路透檔案照）

〔編譯管淑平／綜合報導〕「暗網」（dark web）向來令人聯想到非法活動，不過，英國情報機關現在把觸角伸向這個數位世界的幽暗角落，利用其隱蔽性招募線民，也接收來自俄羅斯和全世界各地特工傳遞的情報。

《路透》18日報導，又稱為「軍情六處」（MI6）的英國「秘密情報局」（Secret Intelligence Service）新設名為「沉默信使」（Silent Courier）的暗網入口做為聯絡窗口，讓世界各地的人，能夠安全地傳遞非法活動細節，或者為英國情報機關服務。

該局局長摩爾（Richard Moore）將在19日正式宣布這項計畫，他將表示，「今天我們邀請掌握全球各地動盪情勢、國際恐怖主義或者敵意國家情報活動敏感情資的人，透過網路安全地聯絡本局」，「我們的虛擬大門對你們敞開」。

MI6長期以來以執行秘密行動著稱，其成員僅代號「C」的局長對外公開姓名。摩爾之前曾經公開號召俄羅斯人當線民，為英國進行情報蒐集活動。

「沉默信使」入口於19日上線，配合推出的宣傳影片指出，該局的行動骨幹，過去是面對面接觸，但是現在將轉向暗網的匿名性，借重這片常被毒販、恐怖份子和兒少性剝削者利用的網路隱匿之地。

英國外交部表示，MI6將上傳如何使用該暗網入口的教學影片，也會上傳至MI6官方YouTube頻道，降低潛在情報來源的技術門檻，並擴大觸及那些不便以傳統方式接觸英方的人士。外交大臣古柏（Yvette Cooper）表示，「世界正在改變，我們面臨的威脅倍增，英國必須確保始終早於對手一步」，當局正強化利用尖端科技，讓英國得以在俄羅斯和全球，招募新一代的情報員。

