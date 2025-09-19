川習通話前夕 美議員促限縮中國航班航權 換稀土供應

洛杉磯機場的一架中國國際航空客機。（法新社檔案照）

2025/09/19 17:59

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國總統川普和中國國家主席習近平19日通電話的前夕，美國聯邦眾議院共和黨議員呼籲川普政府，除非北京恢復對美國的稀土和磁鐵全面供應，否則就限制或者暫停中國航空公司在美國的降落權。

《路透》18日報導，美國眾院美中戰略競爭特別委員會主席穆勒納（John Moolenaar）18日提出這項呼籲，也指出美國應該檢視管理對中國出售商用飛機、零件和維修服務的出口管制政策，「這些措施會向北京釋放明確訊息，即他們不能切斷攸關我國國防產業的原物料供應，而不承擔對其自身戰略產業的後果」。

稀土涵蓋17種元素，廣泛用於雷射、軍民兩用設備，以及電動車、風力發電渦輪機所需的磁鐵。中國4月以回應美國提高關稅為由，將多項稀土與磁鐵列入其出口限制清單。

在航空方面，由於兩國間航班需求量持續低檔，美國航空公司目前飛往中國航班僅為核准營運量的百分之一。美國運輸部日前批准，將允許美國「聯合航空」（United Airlines）、「美國航空」（American Airlines）和「達美航空」（Delta Air Lines）公司，每週總計飛中國航班48班的期限，再延長6個月，此航班數量低於核准運量上限的119班；中籍航空公司飛美班次維持對等。同時，有報導傳出，中國正在考慮向美採購高達500架波音飛機，做為美中貿易談判之一環。

代表美國航空公司的產業團體拒絕評論此事。中國駐美大使館也尚未回應。

