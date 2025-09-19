為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    救援物資卡車司機射殺2以軍 以色列關閉約旦河西岸關卡

    以色列19日關閉約旦河西岸與約旦間的唯一口岸阿倫比橋關卡。圖為該關卡去年9月8日發生槍擊案後，以國安全部隊巡邏。（法新社檔案照）

    2025/09/19 17:07

    〔編譯張沛元／綜合報導〕就在1名載運加薩人道援助物資的卡車司機在邊境口岸開火、導致2名以國軍事人員死亡的隔天，以色列19日宣布，關閉這座連接被其佔領的約旦河西岸與約旦之間的唯一門戶－－阿倫比橋關卡（Allenby Bridge crossing）。

    負責營運阿倫比橋關卡的以色列機場局（Israel Airports Authority）宣布關閉該口岸，直到另行通知。此外，以、約兩國之間的2個過境關卡也受到影響，其中北方的約旦河關卡（Jordan River crossing）已關閉，南方的拉賓關卡（Rabin crossing）則僅對工人開放。

    根據以色列軍方，卡車司機蓋西（Abdul Muttalib Al-Qaisi）18日從約旦駕駛載有人道物資的卡車來到阿倫比橋關卡附近時開槍，造成以國2名軍事人員死亡，蓋西則當場遭安全部隊擊斃。

    約旦已譴責此一暴行並展開調查。目前尚無任何組織聲稱要為該攻擊負責；1968年出生的蓋西是平民。正與以色列在加薩交戰的巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯大讚說，蓋西之舉是回應以色列每天在遭其佔領的約旦河西岸對巴勒斯坦人所犯下的罪行與屠殺。

    根據約旦官方，18日當天有22輛約旦援助卡車通過阿倫比橋前往加薩。

    阿倫比橋位於死海（Dead Sea）以北、約旦首都安曼（Amman）與以色列耶路撒冷之間，又稱胡笙國王橋（King Hussein Bridge），是以、約兩國貿易的重要通道、約旦河西岸300多萬巴勒斯坦人通往約旦與世界各地的唯一官方口岸，也是唯一毋需取道以色列、可直接進入約旦河西岸的口岸。

    去年9月，阿倫比橋關卡也曾發生約旦卡車司機犯下槍擊案，造成3名以國男子死亡。

