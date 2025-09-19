高市早苗：確實做好情報交換、演練與模擬 以應對「台灣有事」

高市早苗表示，未來將更加強化台日的「實務關係」，確實做好雙方的情報交換，並事先做好各種演練與模擬，以應對「台灣有事」。（法新社）

2025/09/19 16:09

〔駐日特派員林翠儀／東京19日報導〕日本前經濟安保相高市早苗，今天舉行記者會宣布出馬角逐自民黨總裁，她在會中被問及是否會承認台灣為國家，高市表示，台灣的確維持著獨立統治，有主權，也有自己的政府。然而，目前日本的立場並非如此。她也強調，「台灣有事就是日本有事，這是毫無疑問的」，未來將更加強化台日的「實務關係」，確實做好雙方的情報交換，並事先做好各種演練與模擬，以應對「台灣有事」。

高市早苗今天宣布出馬並發表政策藍圖，在記者會中被問及，如果「台灣有事」是否會派遣自衛隊，以及是否會承認台灣為國家。

請繼續往下閱讀...

高市提出「台灣有事」的3種可能情況，第一種，是最壞的情況，也就是直接發動武力行動的模式。第二種，是她認為可能性較高的，就是進行封鎖。由於台日都是島國，一旦遭到封鎖就會形成外部物資無法進入的局面。第三種，則是透過網路攻擊與宣傳，也就是所謂的「認知戰」。

至於能否派遣自衛隊，高市認為在目前的框架下，極為嚴苛困難。對於如何撤離僑民等等情況，必須事先進行各種模擬推演。但若真的發生戰鬥狀態，高市說，在現行法律下要這麼做，的確是困難的。

高市指出，日本與台灣之間並沒有邦交，而是定位為「實務關係」。美國的情況也一樣。但美國與台灣斷交時，同一年就制定了「台灣關係法」，這部法律授權美國政府在台灣有事之際，可以派遣軍隊，或提供必要的防衛裝備。

她進一步指出，日本並沒有這樣的法律。不過，為了彼此的安全，她強調「台灣有事就是日本有事，這是毫無疑問的」 。如果台灣真的進入戰鬥狀態，與那國島距離台灣僅有110公里，大概像東京到熱海之間的距離，屆時該海域會布滿別國的軍艦，對日本而言，這當然就是有事。

高市表示，所以未來更需要強化彼此的「實務關係」、確實做好情報交換，並事先做好各種演練與模擬，這是非常重要的。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法