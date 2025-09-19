為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    8月訪日外國旅客創新高 訪岡山縣遊客台灣最多

    日本8月的外國遊客人數突破342萬人，再次刷新紀錄。圖為東京熱門景點淺草寺。（法新社）

    日本8月的外國遊客人數突破342萬人，再次刷新紀錄。圖為東京熱門景點淺草寺。（法新社）

    2025/09/19 15:39

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕《日本放送協會》（NHK）19日報導，8月份訪問日本的外國旅客達到342萬人，創下8月新高紀錄。在岡山縣岡山市東區的一處果園，遊客可體驗摘葡萄等樂趣，吸引許多以台灣和香港為主的外國遊客。

    根據日本政府觀光局統計，8月的訪日外國旅客人數推估為342萬8000人，比2024年同月增加16.9％，創下8月的最高紀錄。若按照國家與地區來看，旅客人數最多的是中國，比2024年同月增加36.5％；其次是南韓，增加8％。

    此外，美國增加11.7％，加拿大增加9.8％。另一方面，新加坡則因航空公司撤出等影響，減少17.3％。香港也減少8.3％，連續4個月下降。日本觀光局分析，這可能與社群媒體上流傳「今年夏天日本將發生大災害」的謠言有關。

    值得注意的是，根據岡山縣表示，2025年4月到6月在岡山縣住宿的外國遊客為17萬9420人，較2024年同期增加42％，創下這個期間的最高紀錄。其中最多的為台灣遊客，佔整體的4成左右。

    2024年，岡山機場往返台灣桃園機場的航班增加至每週9趟，也新增每週3趟來回高雄的航班。9月17日，在岡山市東區的一處果園，有來自台灣的遊客造訪，他們一邊用相機拍照，一邊享受採葡萄或梨子的樂趣。

    來自台灣的30多歲男子表示，這是他第6次造訪日本，聽說岡山的水果很好吃，所以想來品嚐看看，下次還會想要再來岡山。

