殘忍！澳洲7名青少年持刀殺害2少年 被控謀殺

澳洲墨爾本西郊科布蘭克6日發生2起持刀攻擊事件，造成15歲的阿庫恩（左）和12歲的阿奇克（右）身亡。（擷自X@toot5000）

2025/09/19 16:02

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕澳洲墨爾本西郊科布蘭克（Cobblebank）6日發生2起持刀攻擊事件，造成15歲的阿庫恩（Dau Akueng）和12歲的阿奇克（Chol Achiek）身亡，警方今（19）日逮捕7名墨爾本青少年，檢方指控他們犯下謀殺罪。

根據衛報（The Guardian）報導，墨爾本警方19日上午突襲墨爾本北部和西部的多處住宅，逮捕7名嫌疑人。他們都是男性，年齡介於15至19歲之間。他們19日下午遭警方審訊後，被檢方指控犯下謀殺罪。

19歲的索恩希爾（Thornhill）、16歲的桑伯里（Sunbury）、錫德漢姆（Sydenham），以及15歲的希爾賽德（Hillside），被指控謀殺阿庫恩。

另外，19歲的卡羅琳泉（Caroline Springs）、18歲的沃勒特（Wollert）以及16歲的錫德納姆則是被控謀殺阿奇克。

3名成年嫌疑人於19日下午在墨爾本地方法院出庭。他們沒有申請保釋，法官裁定將他們繼續羈押，並定於12月12日再次出庭；剩餘4名未成年嫌疑人，將於兒童法庭出庭。

墨爾本警方表示，自持刀攻擊事件發生後，凶殺組一直在進行重要調查，以收集所有可用證據。警方強調，作為社區安撫工作的一部分，警方加強在科布蘭克的巡邏，並與學校、議會和社區領導會面。

