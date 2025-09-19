為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    人為災難！聯合國：加薩市過去1個月流離失所者超過25萬人

    在以色列新一輪攻勢下，數萬名加薩市的巴勒斯坦人踏上避難之路。（美聯社）

    在以色列新一輪攻勢下，數萬名加薩市的巴勒斯坦人踏上避難之路。（美聯社）

    2025/09/19 15:08

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕面對以色列新一輪攻勢，加薩市（Gaza City）每天都有數萬人被迫逃離臨時住所和避難所。聯合國數據顯示，光是過去1個月，該市流離失所者就超過25萬人。

    英國《衛報》18日報導，以色列砲兵、坦克和戰機當天再次襲擊加薩市，繼本週稍早約6萬人在72小時內逃離新一輪攻勢之後，「新一輪大規模流離失所」正在醞釀。不過，以色列軍方官員強調，遵照以色列命令撤離加薩市的實際人數要比流離失所者高得多。

    18日，在加薩市狹窄的沿海公路上，川流不息的車流擠滿巴勒斯坦人，他們滿載著家用器皿、毯子、床墊、煤氣罐，有時甚至還有全家出動，源源不斷地向南前往以色列指定的區域。由於交通費用飆升，迫使一些人只能步行，帶著行李和年幼的孩子。

    薩利赫（Yasser Saleh）表示：「我們正準備像這樣赤腳露宿街頭，前往海灘……我們不知道該去哪裡。」

    以色列軍方官員稱，加薩市是「哈瑪斯的據點」，多達45萬平民已撤離。一位官員透露，這個推估數字是基於包括無人機監控在內的多種來源而得出。以軍隊目前控制加薩市東郊，並於近日進入謝赫拉德萬和泰勒哈瓦地區，準備從那裡向中部和西部地區推進，那裡是剩餘人口的避難所。

    加薩市曾是繁忙的商業和文化中心，如今已淪為一片無法居住的廢墟。就在幾週前，這裡還居住著100多萬人，其中許多人已多次流離失所。

    根據當地希伯來語媒體報導，以色列極右翼財政部長史莫特里奇（Bezalel Smotrich）17日將加薩市描述為「房地產寶藏」。他在特拉維夫舉行的房地產開發會議上表示：「（加薩市）拆除工作，即重建的第一階段，我們已經完成。現在我們只需要建設。」

