    首頁　>　國際

    澳洲與巴紐未能簽防務協議 中國暗中作梗竊喜

    澳洲總理艾班尼斯（左）與巴紐總理馬拉普（右）原訂17日在莫士比港簽署防務協議，但因巴紐國內政局因素，改簽一份防務聯合公報。（路透）

    澳洲總理艾班尼斯（左）與巴紐總理馬拉普（右）原訂17日在莫士比港簽署防務協議，但因巴紐國內政局因素，改簽一份防務聯合公報。（路透）

    2025/09/19 14:44

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕澳洲與巴布亞紐幾內亞政府近日簽署防務聯合公報，同意持續拓展軍事演訓與安全交流規模，並深化國防領域合作，進而提升聯合防衛戰力，但雙方原計畫簽署正式防務協議，卻因巴紐國內政局影響，改為簽署聯合公報。中國見縫插針表示，敦促巴紐不要簽署可能限制或阻止該國與其他國家合作的防務協議。

    英國《衛報》19日報導，中國駐巴紐大使館18日稍晚，在臉書（Facebook）上發表聲明，表示尊重巴紐「在自願基礎上與其他國家締結雙邊協議的權利」，但這類協議不應具有排他性，也不應以任何理由限制或阻止主權國家與第三方合作。此外，相關協議還應避免針對任何第三方，損害其合法權益。

    中國大使館強調：「我們希望巴紐方面繼續堅持獨立自主，妥善處理事關其主權和長遠利益的問題。」

    巴紐原本17日將批准與澳洲的「共同防禦條約」，但最後並未簽署，而是改為簽署聯合公報，同意持續舉辦演訓與交流，藉此「提升專業技能、協同作戰能力與作業互通性，進而加強和擴大國防合作」。澳洲總理艾班尼斯表示，防務協議文本已得到確認，但兩國政府還有更多工作要做，「我們將完成各自的內閣程序，並預計將在未來幾週內完成簽署協議，協議的條款已達成一致」。

    巴紐政界人士和幾位著名的前軍方人士在接受《衛報》採訪時，對這項防務協議的態度有所保留，認為它可能損害該國的獨立。反對黨領袖托穆里薩（Douglas Tomuriesa）表示，巴紐「需要強而有力的夥伴關係，但不能以犧牲我們的憲法權威、對公民的法律保護或獨立決策為代價」。

    托穆里薩在聲明中表示，他歡迎加強國防的合作，但任何安排都必須包含保障措施和「審查機制，以維護主權完整」。

    退役少將辛吉羅克（Jerry Singirok）曾於1990年代擔任巴紐國防軍司令，他稱該條約「違反」憲法。他指出，巴紐有一項「重要原則就是在面臨威脅時不與任何國家結盟」，「因為我們的外交政策表明，我們與所有人為友，不與任何人為敵」。

    他還特別強調：「中國對巴紐既不是威脅也不是敵人。就這麼簡單。這是超級大國在該地區與太平洋小國之間的競爭。」

    熱門推播