    國際

    加拿大墨西哥打破冷漠 簽訂戰略夥伴關係

    加拿大總理卡尼（Mark Carney）訪問墨西哥，和總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）商談經貿和安全問題，兩人簽署的「全面戰略夥伴關係」協定意義重大，顯示加墨關係冷漠的時代已經結束。（彭博）

    加拿大總理卡尼（Mark Carney）訪問墨西哥，和總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）商談經貿和安全問題，兩人簽署的「全面戰略夥伴關係」協定意義重大，顯示加墨關係冷漠的時代已經結束。（彭博）

    2025/09/19 15:04

    〔中央社〕為因應美國總統川普（Donald Trump）掀起的貿易戰，加拿大和墨西哥今天簽署了「全面戰略夥伴關係」協定，兩國領導人承諾將深化雙方關係。

    加拿大總理卡尼（Mark Carney）訪問墨西哥，和總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）商談經貿和安全問題，兩人簽署的「全面戰略夥伴關係」協定意義重大，顯示加墨關係冷漠的時代已經結束。

    雙方表示，將優先發展包括港口、鐵路和能源走廊在內的貿易基礎設施，並在能源、關鍵礦產和農業等領域擴大投資和貿易往來。

    「美墨加貿易協定」（USMCA）明年將重新審查，卡尼和薛恩鮑姆也達成共識，雙方將制定計畫、成立工作組，應對美國在三方協定上擺出的策略。

    被問及加拿大和墨西哥是否會因為USMCA重新談判而彼此分裂時，兩位領導人都展現團結的態度，稱會致力發展兩國夥伴關係，也會努力達成三國協定。

    2018年在川普第一個任期談判「美墨加貿易協定」時，加拿大和墨西哥曾互相指責對方背叛。

    2024年11月，前加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）曾考慮與美國達成一項不包括墨西哥的貿易協定，暗示美加兩國在中國等問題上更一致，引起墨西哥極度不悅，此後加墨兩國高層官員幾乎停止了對話。

    今年春天，加拿大總理卡尼上任後隨即向墨西哥遞出橄欖枝，終於促成今日彼此攜手共進的願景。

    卡尼表示，內閣部長勒布朗（Dominic LeBlanc）將很快率領一個貿易代表團訪問墨西哥，並向聯合國主導的項目提供近1000萬加元（約新台幣2.19億元），以支持墨西哥倡議的移民融入計畫，並打擊芬太尼的非法生產和販運。

    過去8年，加拿大總理從未在與美國和墨西哥的三邊會談之外的時間訪問墨西哥。去年9月底卸任的墨西哥前總統羅培茲歐布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）在位6年時間從未訪問過加拿大。

    加拿大前駐墨西哥大使克拉克（Graeme Clark）認為，長年來雙方的冷漠阻礙了彼此的關係，如果川普沒有重新入主白宮，兩國關係不會迅速升溫。

    他說：「加拿大人對墨西哥的印象停留在龍舌蘭酒、海灘和假期，但墨西哥是世界第14或15大經濟體，墨西哥也是加拿大第5大出口市場。」

