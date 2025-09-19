為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    《路透》專欄作家：烏戰和台灣隱憂 加速快產、廉價武器發展

    能夠快速且大量生產的無人機，成為目前各國國防重點。圖為烏克蘭一家無人機公司在秘密地點測試新無人機。（美聯社）

    能夠快速且大量生產的無人機，成為目前各國國防重點。圖為烏克蘭一家無人機公司在秘密地點測試新無人機。（美聯社）

    2025/09/19 14:22

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕《路透》專欄作家艾普斯（Peter Apps）19日撰文指出，儘管美國總統川普持續阻止烏克蘭戰事，並表示已獲中國國家主席習近平承諾，在川普任內不會攻打台灣，但人們仍預期烏戰將繼續，美國在歐洲和太平洋的盟友也擔心，若俄國或中國自認能輕鬆取勝，就會進一步發動領土爭奪戰。這促使武器製造達到近年前所未有的水準，大部分集中在量產長程打擊系統和短程防禦武器上。

    艾普斯指出，英國海上無人機製造商Kraken Technology Group創辦人兼執行長克里斯（Mal Crease）表示，如今各國政府追求的是生產速度和規模，該公司的K3 SCOUT無人水面艦艇年產量可達1​​000艘，而得益於與德國造船廠NVL的合作，產能預計到2026年將至少增加1倍。近日，台灣中科院宣布正在與美國自主武器製造商Anduril合作研發一款低成本長程巡弋飛彈，而Anduril也剛簽署一份價值11億美元（約332億台幣）協議，向澳洲交付其「幽靈鯊」水下無人機。

    艾普斯指出，各國如今在國防生產上的優先事項，往往是打造能夠快速擴展的武器系統，而且這些系統足夠便宜，可以在不花費巨額費用的情況下大規模使用。這包括打造新一代價格實惠的「攔截無人機」，它可以用比美國愛國者防空飛彈等系統低得多的成本擊落其他無人機和飛彈。愛國者飛彈每枚售價超過400萬美元（約1.2億台幣），在烏克蘭及美國及其全球盟軍的保護網中需求旺盛。

    舉例而言，兩年前，愛沙尼亞無人地面車輛公司Milrem參加DSEI倫敦軍火展時，仍在努力爭取歐洲為其最新計畫提供資金，但如今，該公司基礎型地面車輛已受到十多國青睞，所有這些國家都獲得部分來自烏克蘭戰場的經驗分享。同時，汽車製造商IDV是眾多專注於提供更高程度自主性的公司之一：允許一名駕駛員控制多輛軍用卡車，或使車輛能夠從前線找到返回更安全基地的路線，例如在運送傷員時。IDV總經理戴維斯（Geoff Davis）表示：「我們看到從後勤到路線清理等一系列任務的需求。這些新技術將徹底改變現代衝突中的作戰效能和效率。」

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播