    首頁　>　國際

    搞笑諾貝爾獎揭曉！牛畫斑馬紋防蠅、喝酒說外語……奇葩研究齊聚

    日本學者兒嶋朋貴（Tomoki Kojima，中）等人，因其「為牛畫上斑馬紋以防蒼蠅叮咬」的獨特研究，週四在美國波士頓獲頒「搞笑諾貝爾獎」。（美聯社）

    2025/09/19 14:22

    〔編譯陳成良／綜合報導〕幫牛畫上斑馬紋，真的能防止蒼蠅叮咬嗎？一群日本科學家不僅證實了這個看似荒誕的想法，更因此一舉奪下今年的「搞笑諾貝爾獎」（Ig Nobel Prize）。根據美聯社報導，這場旨在表揚「先讓人發笑，然後引人思考」的科學研究的年度盛會，18日在美國波士頓歡樂登場。

    獲獎的日本研究員兒嶋朋貴（Tomoki Kojima）興奮地表示：「我做這個實驗時，就希望我能贏得搞笑諾貝爾獎。這是我的夢想！」他與團隊成員一同穿上斑馬裝登台領獎。他們的研究發現，在牛隻身上噴上白色條紋後，被蒼蠅叮咬的次數確實顯著減少，牛隻也顯得更為安穩。儘管兒島也承認，要將此方法大規模應用，可能仍有挑戰。

    搞笑諾貝爾獎由科學幽默雜誌《不可思議研究年報》主辦，每年都會在真正的諾貝爾獎公布前數週舉行，旨在激發大眾對科學的興趣。今年的第35屆頒獎典禮，依舊維持著觀眾朝舞台丟紙飛機的傳統，並由貨真價實的諾貝爾獎得主，為無法出席的獲獎者代念得獎感言。

    今年的其他得獎研究同樣充滿趣味。一個歐洲團隊發現，適度飲酒有時能提升一個人說外語的能力；另一組科學家則證實，蝙蝠被餵食了含有酒精的腐爛水果後，其飛行與聲納定位能力，也會如同人類酒駕般大受影響。

    典禮主持人亞伯拉罕（Marc Abrahams）表示：「每一個偉大的發現，乍看之下都顯得古怪又可笑。」搞笑諾貝爾獎正是為了頌揚這些看似無厘頭、實則可能蘊含深刻道理的研究。如同獲獎的哥倫比亞學者桑切斯（Francisco Sanchez）所言：「這證明了科學家並非總是方正又嚴肅，也能在展現有趣科學的同時，享受一些樂趣。」

