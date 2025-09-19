為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    工程師42天婚姻遭勒索千萬尋短 蛇蝎前妻翟欣欣敲詐罪判12年

    WePhone創辦人蘇享茂（右）和年輕貌美的翟欣欣（左）閃婚，孰料2人婚姻僅維持42天，蘇享茂便自戕身亡留下遺書，控訴遭翟欣欣勒索。（圖擷自網路）

    2025/09/19 14:48

    祝蘭蕙／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕中國手機應用程式「WePhone」創辦人蘇享茂2017年9月墜樓自戕身亡，留下遺書自述遭前妻翟欣欣威脅，向他勒索1000萬元人民幣（下同，約新台幣4240萬元）和房產。蘇享茂公司資金鏈因此斷裂，促使他在巨大財務與精神壓力中踏上絕路。案件19日在法院公開宣判，翟欣欣因敲詐勒索罪被判有期徒刑12年，併處罰金10萬元。

    綜合中媒報導，北京市海淀區人民法院審理查明，2017年3月，被告翟欣欣與被害人蘇享茂確定戀愛關係；同年5月，兩人購買海南省房產一處，總價逾319萬元，蘇享茂支付頭期款199萬元；同年6月7日，兩人登記結婚。

    2017年7月至9月間，翟欣欣提出離婚，並以舉報蘇享茂「逃稅」及其經營的公司「灰色營運」相要脅，索討精神損失費1000萬元人民幣及海南房產；同年7月18日，蘇享茂被迫支付翟欣欣660萬元，並將海南房產的購買人變更為翟欣欣。翟欣欣獲得上述財物後，仍多次威脅蘇享茂，索要剩餘錢財。

    2017年9月7日，蘇享茂墜樓身亡，遺書直指翟欣欣是「逼死自己的人」。截至法院公開宣判前，翟欣欣已退回全部違法所得。

    法院審理查明，翟欣欣以威脅手段迫使蘇享茂簽署離婚協議書，行為構成敲詐勒索罪，且金額巨大（既遂金額約860萬元，未遂金額約340萬元），最終造成被害人死亡的嚴重後果。相關證據也顯示，翟欣欣與蘇享茂婚姻關係僅存續42天，兩人無夫妻共同財產，翟欣欣索取的均是蘇享茂的個人財產。

    法院稱，翟欣欣不存在離婚時申請補償、損害賠償的民事請求權基礎，為索取財物實施了敲詐勒索行為。審判過程中，翟欣欣曾向蘇享茂家屬鞠躬道歉，但蘇享茂的哥哥蘇享龍明確表示不會接受調解。法院綜合考慮犯罪性質、情節、社會危害程度等，依法予以量刑。

    自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
    安心專線：1925
    生命線協談專線：1995。
    張老師專線：1980

    WePhone創辦人蘇享茂2017年6月和翟欣欣（見圖）閃婚。（圖擷自網路）

