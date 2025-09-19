柯克案變「造神運動」！共和黨推國家紀念日 民主黨陷兩難

美國聯邦參議院通過設立「柯克紀念日」， 民主黨陷投票兩難。（法新社資料照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國保守派活動家柯克（Charlie Kirk）遇刺身亡事件，正被共和黨操作為一場政治「造神運動」，並在華府引爆了激烈的黨派攻防。根據美國新聞網站《Axios》報導，美國聯邦參議院18日已通過一項決議案，要將柯克的生日10月14日，訂為「查理·柯克國家紀念日」，此舉隨即在眾議院的民主黨黨團內，引發了嚴重的路線分裂。

這項由佛羅里達州共和黨籍議員所提出的決議案，稱頌柯克「持續提倡個人自由、公開辯論、公民參與的重要性，並捍衛憲法原則」。然而，報導分析指出，白宮與許多共和黨議員，正試圖利用這起悲劇，將其政治對手描繪為暴力份子。設立國家紀念日，無疑是將柯克「聖化」的關鍵一步。

民主黨陷兩難 投票或不投都是輸

報導指出，面對共和黨的攻勢，眾議院的民主黨人正陷入一場「瘋狂的討論」。眾議院少數黨領袖傑福瑞斯（Hakeem Jeffries）雖在黨團閉門會議中表示，領導層將會投下贊成票，但也允許個別議員自行決定。部分民主黨人擔憂，若無法展現一致譴責暴力的立場，任何反對票，都將成為共和黨在選戰中操作的「訊息政變」（messaging coup）。

然而，黨內的進步派議員對此強烈反彈。德州聯邦眾議員克羅基特（Jasmine Crockett）便向媒體表示，她計畫投下反對票。她直言，對於柯克過去諸多充滿爭議的言論，包含種族主義、反LGBTQ立場等，「我不確定有什麼是『光榮』的。」

當被問及是否擔心共和黨的攻擊時，她更強硬地回應：「我每一天都活在他們駭人的威脅之下。」

