普廷御用主持人出大包！節目忘打馬賽克洩「機密部隊總部」位置

節目意外洩露了俄羅斯國防部高度機密的無人機單位「魯比孔」（Rubicon）總部位置，成為烏克蘭軍方追蹤的關鍵情報來源。（擷取自X@anno1540）

2025/09/19 13:48

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯國營電視台知名主持人索洛維約夫（Vladimir Solovyov）近日在節目中，意外洩露了俄羅斯國防部高度機密的無人機單位「魯比孔」（Rubicon）總部位置，成為烏克蘭軍方追蹤的關鍵情報來源。

根據《自由歐洲電台》調查報導，索洛維約夫的製作團隊在拍攝有關魯比孔部隊的專題時，鏡頭中出現了位於背景的一個特殊廁所標示牌，原本應該馬賽克遮蔽的細節卻被漏掉，成為烏克蘭開源情報（OSINT）分析師定位該機密總部的關鍵線索。

經過詳細比對，該基地位於莫斯科郊外的「愛國者公園」展覽館內，這是一座由國防部管轄的軍事博物館兼主題公園。相關畫面顯示，魯比孔的總部就在展館中，其中包括獨特的標示牌設計與特定的柱子擺設，這些細節與公園內的場景完全吻合。

魯比孔單位於2024年夏天成立，由俄羅斯國防部長貝洛索夫（Andrey Belousov）親自下令組建，專責先進無人機技術的研發、操作員訓練以及前線部署。這個被外界視為俄軍最有效率的無人機部隊之一，已在多次重要軍事行動中發揮關鍵作用。

《自由歐洲電台》調查還指出，魯比孔的指揮官是37歲的布德尼科夫上校（Colonel Sergey Budnikov），他曾服役於海軍陸戰隊和炮兵部隊，身份與職務也被多方影像和公開資料證實。

烏克蘭軍事專家則評價魯比孔是「俄羅斯最先進的科技部隊」，不僅成功打擊烏軍傳統地面目標，也對烏克蘭的無人機、雷達、通訊及電子戰系統造成重大威脅。

這起無意間的洩密事件，讓魯比孔總部成為烏軍無人機攻擊的目標，也凸顯俄軍在資訊安全上的疏失，對普丁政府而言無疑是一大尷尬。

