現任總理不敢講白！ 澳洲駐美大使批：中國是印太地區動盪的禍首

澳洲前總理、現任澳洲駐美大使陸克文（Kevin Rudd）公開點名批評中國，稱中國是印太地區動盪的主要推手，措辭比澳洲現任總理艾班尼斯還要強硬。（彭博資料照）

2025/09/19 11:37

〔編譯盧永山／綜合報導〕《澳洲人報》18日報導，澳洲前總理、現任澳洲駐美大使陸克文（Kevin Rudd）公開點名批評中國，稱中國是印太地區動盪的禍首，措辭比澳洲現任總理艾班尼斯還要強硬。

陸克文在華府透過視訊，向雪梨大學的美國研究中心（USSC）指出：「關於我們在印太地區所面臨的動盪，我們要非常明確的說，主要推動因素就是中國在戰略、軍事和經濟上的擴張。」

陸克文發表上述強硬談話之際，澳洲與巴布亞紐新幾內亞原本要簽署的新防務協議被推遲，澳洲與萬那杜的防務協議也遭到干擾，外界質疑背後有中國介入。相較之下，艾班尼斯因為顧慮雙邊關係，沒有點名批評中國，因而遭到戰略專家指責。

陸克文在演說中直接點名中國的高額軍費和經濟脅迫，「中國國防支出持續快速增加，幅度遠超其他國家，尤其是海軍水面艦隊，如今規模已是世界第一，幾年前就超過了美國」，並舉例中國海軍軍艦今年2月繞行澳洲大陸，並在塔斯曼海展開實彈演習，就是明顯的挑釁信號。

陸克文說，中國的威脅反而推動美澳加強聯盟。他說，「我們需要彼此的軍隊、情報資源、國防工業和貿易」，並對澳英美三邊核潛艇合作（AUKUS）表達信心，認為即使美國國防部在進行審查，上述合作計劃也不會偏離軌道。

在同一場會議上，美國前國家情報總監海恩斯（Avril Haines）也警告，美澳必須積極反擊中國在該地區的「破壞性野心」，強調必須極其謹慎地反擊這種侵略，並透過反擊來威懾中國未來的挑釁。

