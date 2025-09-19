在航空母艦上跑車能開多快？義大利車手嘗試打破世界紀錄

義大利車手巴隆19日駕駛1輛跑車，在「的里雅斯特號」航空母艦飛行甲板上疾馳，嘗試打破在船上行駛的最快汽車速度世界紀錄。（美聯社）

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕義大利車手巴隆（Fabio Barone）19日駕駛1輛跑車，在位於義大利奇維塔韋基亞港（Civitavecchia）的「的里雅斯特號」（nave triest,

舷號L9890）航空母艦飛行甲板上疾馳，嘗試打破在船上行駛的最快汽車速度世界紀錄。

根據美聯社報導，巴隆去年曾在義大利南部另1艘航空母艦上創造了義大利計時協會的紀錄，速度達到每小時152公里。他此次目標是至少達到每小時160公里並及時煞車，避免車輛衝出甲板，撞上停泊在航空母艦前面的遊輪。

隨著《壯志凌雲》主題曲音樂響起，航空母艦左舷的電梯將巴隆和他的團隊送到了甲板上，那裡聚集著記者、海軍軍官和貴賓。一群患有唐氏症的孩子被邀請作為「臨時機械師」，當他們揭開紅色絲絨布時，巴隆駕駛的法拉利SF90跑車呈現於眾人眼前。

巴隆坐進跑車，然後在甲板上來回行駛幾次，讓V8渦輪增壓引擎熱起來。隨著他不斷加大油門，引擎的轟鳴聲越來越大。最後他停在236公尺長的飛行甲板盡頭，等待出發的指令。

收到指令後巴隆駕駛跑車奔馳，引起人群騷動。幾秒鐘後跑車安全停穩，觀眾們獻上熱烈掌聲。計時員仔細檢查跑車上的儀表，確認測速結果為每小時164公里。

巴隆的賽車工程師特迪諾（Alessandro Tedino）表示，巴隆的團隊將把官方認證的成績提交給金氏世界紀錄。金氏世界紀錄19日下午在給美聯社的郵件中聲稱，期待收到巴隆提交的申請和相關證據並進行審核。

