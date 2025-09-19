為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

即時
熱門新訊
    首頁　>　國際

    金正恩視察無人武器測試 「金星」攻擊型無人機現蹤

    北韓領導人金正恩18日視察了攻擊型無人機等無人武器裝備的性能測試。（歐新社）

    北韓領導人金正恩18日視察了攻擊型無人機等無人武器裝備的性能測試。（歐新社）

    2025/09/19 12:53

    祝蘭蕙／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕《北韓中央通信社》（KCNA，朝中社）證實，北韓國務委員會委員長金正恩18日現場視察了攻擊型無人機等無人武器裝備的性能測試，並指示有關部門引進人工智慧（AI）技術以提升作戰執行能力。

    《韓聯社》引述朝中社報導，指金正恩18日觀摩了「無人航空技術聯合體」旗下研究所、企業正在研發及生產的無人機性能檢測。

    《朝中社》稱，無人戰略偵察機作為軍事戰略武器的價值與創新性能，和「金星」系列戰術攻擊型無人機的作戰能力，均得到驗證，金正恩對此深感滿意。《韓聯社》稱，這是北韓官媒首次提及「金星」攻擊型無人機的正式名稱。

    金正恩當天表示，無人武器已成為現代軍事活動的核心資產，在戰爭中的應用範圍日益擴大。他說：「當前形勢要求我們將提升核心技術水準、強化無人武器系統的人工智慧性能和作戰執行能力，當作首要課題。」他並指示相關部門全力推動人工智慧技術加速發展。

    《韓聯社》早前分析指出，由於俄羅斯與北韓軍事合作密切，外界推論北韓新型無人機與預警機技術，可能來自俄方。儘管實際效能與數量仍待觀察，但未來若擴大產能，將顯著提升北韓的電子戰與空中預警能量，值得關注。

