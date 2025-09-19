俄越建立秘密機制支付軍火費用 規避美、歐制裁

俄羅斯與越南為規避制裁建立1套複雜機制，使越南能夠繞過全球銀行體系，秘密向俄羅斯支付軍火費用。圖為俄羅斯總統普廷與越南最高領導人蘇林。（美聯社）

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕俄羅斯是越南主要軍火供應國，向其提供戰鬥機、坦克等武器裝備，但俄羅斯入侵烏克蘭的行動引發美國和歐洲的制裁。美聯社稱其取得的越南內部文件顯示，俄羅斯與越南為規避制裁建立1套複雜機制，使越南能夠繞過全球銀行體系，秘密向俄羅斯支付軍火費用。

根據美聯社報導，俄羅斯和越南去年建立該機制，利用越南與俄羅斯在石油和天然氣領域的合作計畫所獲利潤，償還向俄羅斯購買軍火的貸款。

越南石油天然氣集團（PVN）2024年向越南工業貿易部提交1份備忘錄，詳細說明該機制運作方式。根據該機制，越南將位於西伯利亞的俄越石油公司（Rusvietpetro）所獲利潤匯往俄羅斯，用以償還軍購貸款。

超過還款金額的利潤，轉交給俄羅斯國營的扎魯別日石油公司（Zarubezhneft）。最後在越南境內，扎魯別日石油公司透過其當地的合資公司，將等額資金轉回給越南石油天然氣集團，從而有效避免任何國際金融轉帳。

在當前敏感時期，此機制對俄羅斯與越南極為重要。美國正試圖加強與越南關係，以遏制中國在東南亞日益增長的影響力。美國對越南徵收20%關稅後，雙方仍在進行貿易談判。

歐盟對俄羅斯實施一系列制裁，迫使俄羅斯總統普廷結束俄烏衝突。川普最近也簽署行政命令，將對印度的關稅提高到50%，以阻止印度購買俄羅斯石油和軍火。

專家認為，俄羅斯與越南的機制，可能並非為了規避現行制裁，而是防止未來可能出現的二級制裁，即針對與受制裁的俄羅斯實體進行交易的公司和政府的制裁。

基輔經濟學院高級經濟學家希爾根斯托克（Ben Hilgenstock），若想避免二級制裁風險，那就應該盡量避免跨境交易，並建立此類互抵付款機制。

