美國否決聯合國安理會加薩停火決議 指譴責哈瑪斯力道不足

2025/09/19 09:49

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕美國18日否決聯合國安理會1項決議，該決議要求立即在加薩走廊實現全面停火並釋放人質。美國表示，該決議對哈瑪斯的譴責力道不夠。

根據美聯社報導，聯合國安理會其他14個成員國投票支持此決議，決議將加薩走廊的人道主義狀況描述為「災難性」，並呼籲以色列取消對運送援助物資給巴勒斯坦人的所有限制。

美國高級政策顧問奧塔格斯（Morgan Ortagus）在投票前表示，美國反對此決議並不令人意外。它沒有譴責哈瑪斯，也沒有承認以色列自衛權，反而錯誤地為有利於哈瑪斯的虛假敘述正名，且這些敘述不幸地在安理會中盛行。

奧塔格斯指出，安理會其他成員「無視」美國關於「措辭不可接受」的警告，而是採取「刻意挑釁，以期美國否決」的做法。

以色列常駐聯合國代表達農（Danny Danon）也強烈批評此次投票。他強調即使安理會選擇對恐怖主義視而不見，以色列也將繼續打擊哈瑪斯，以保護以色列公民安全。

巴勒斯坦常駐聯合國代表曼蘇爾（Riyad Mansour）聲稱，他理解巴勒斯坦人民對投票結果的憤怒和沮喪。他強調，巴勒斯坦人在關注著安理會此次會議，希望安理會能採取行動以結束噩夢，但最終未能如願，這會讓他們更加憤怒和失望。

阿爾及利亞常駐聯合國代表阿本賈馬（Amar Bendjama）則說，安理會中14位有膽識的成員勇敢發出聲音，它們秉持良知並維護國際社會的正義。

