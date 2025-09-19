俄羅斯7.8強震觸發海嘯警報！規模4以上餘震不斷

俄羅斯遠東地區今晨發生規模7.8強震，震源深度不到20公里，地震不僅觸發海嘯警報，在美國地質調查局（USGS）的列表中，也出現超過20起規模4以上餘震。（圖擷自USGS）

2025/09/19 07:10

陳皇寺／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯遠東地區今晨發生規模7.8強震，震源深度不到20公里，地震不僅觸發海嘯警報，在美國地質調查局（USGS）的列表中，也出現超過20起餘震，規模介於4.4至5.8。

位於俄羅斯遠東地區的堪察加彼得羅巴甫洛夫斯克（Petropavlovsk-Kamchatsky），於台灣時間今晨2點58分發生規模7.8強震，震源深度不到20公里，震央位於東經160.5度、北緯53.193度。

請繼續往下閱讀...

美俄均發海嘯警報

根據外媒報導指出，彼得羅巴甫洛夫斯克位於全球最活躍的地震帶之一，該處為太平洋板塊與北美板塊的交會處。在強震發生後不久，包含俄羅斯當局及美國國家氣象局（US National Weather Service）都緊急發布海嘯警報，提醒俄羅斯部分太平洋沿岸地區可能面臨危險海浪，所幸目前並未傳出有進一步災情。

透過USGS的最近地震列表也可看到，自今晨3點以來至6點多，當地仍持續發生規模4以上餘震，數量多達22起，規模介於4.4至5.8。而在過去一週當地也發生至少2次規模7以上地震。

此外，今晨2點19分在印尼中巴布亞省（Central Papua）也發生規模6.1的淺層地震，深度僅10公里，震央位於納比雷鎮（ Nabire）以南約28公里處，該處為印尼與巴布亞紐幾內亞（Papua New Guinea）所共享的大型太平洋島嶼上。

印尼中巴布亞省也發生規模6.1的淺層地震，深度僅10公里，震央位於納比雷鎮以南約28公里處。（圖擷自USGS）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法