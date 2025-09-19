脫口秀諷柯克無限期停播！川普：吉米金莫沒才華已被開除

美國總統川普18日結束對英國的國是訪問，他在記者會爆料吉米金莫已被解雇，並否認事件將打擊言論自由。（路透）

〔即時新聞／綜合報導〕美國知名脫口秀主持人吉米金莫（Jimmy Kimmel）對保守派運動人士柯克（Charlie Kirk）遇害一事發表評論後，節目遭到停播。美國總統川普（Donald Trump）當地時間18日結束對英國的國是訪問，搶先在記者會中爆料吉米金莫已被解雇，並否認此事將對言論自由造成打擊。

迪士尼旗下的《美國廣播公司》（ABC）17日宣布，由知名主持人吉米金莫主持的深夜脫口秀《Jimmy Kimmel Live！》將無限期停播，主因是他在節目中暗示柯克遇害是保守派陣營自導自演，並諷刺槍手可能是川普的支持者。

《美國有線電視新聞網》（CNN）報導，川普18日在倫敦附近的斯坦斯特德機場（Stansted Airport）與英國首相施凱爾（Keir Starmer）召開聯合記者會。川普表示，吉米金莫因對柯克發表了「可怕言論」而受到懲罰；對於吉米金莫遭停職是否涉及打壓言論自由的問題，川普則稱不予考慮。

川普說：「他的收視率非常差，早該把他開除了。所以你可以稱或不稱之為言論自由，他是因為沒才華而被開除的。」《美國廣播公司》尚未透露解雇了吉米金莫，吉米金莫也拒絕對此發表回應。

《路透》報導，吉米金莫遭解雇的消息曝光前，多家地方電視台高層曾表示，將停播這檔每集平均收視破百萬的深夜脫口秀；美國聯邦通訊委員會則威脅，將調查吉米金莫針對柯克的相關言論。

美國前總統歐巴馬（Barack Obama）及多位民主黨知名人士17日對吉米金莫的脫口秀遭停播表示譴責，直指《美國廣播公司》受到違憲的川普政府施加壓力並屈服。

柯克是保守派政壇的重要人物，創辦了亞利桑那州的「美國轉折點」（Turning Point USA），為全美最大的政治組織之一，他也因此成為川普的親信。一名22歲男子羅賓森（Tyler Robinson）16日被指控涉嫌槍殺柯克。

美國深夜脫口秀主持人吉米金莫因對柯克遇害一事發表評論，節目遭停播，現更傳出可能遭解雇。（法新社資料照）

