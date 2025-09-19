為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    對伊朗核計畫重祭制裁　聯合國安理會將表決

    2025/09/19 04:15

    〔中央社〕聯合國安理會（UN Security Council）本月輪值主席國表示，在英國、法國與德國共同提案下，安理會明天將進行表決，以決定是否恢復對伊朗核子計畫施予制裁。

    2015年，美、英、法、德等多國與伊朗簽訂聯合全面行動方案 （JCPOA），也即通稱的「伊朗核子協議」，根據協議嚴格限制伊朗的核計畫，伊朗以此換取解除部分制裁。

    這項辛苦達成的伊朗核協議，目前已陷入停擺，主要是美國於2018年川普（Donald Trump）第一任總統任期內單方面退出，並恢復對伊朗制裁。

    如今法英德3國向安理會提案，指控伊朗違反2015年協議，未遵守限制核武發展的承諾，包括其濃縮鈾庫存量已超過協議允許水準的40倍，因此主張改變現狀、對伊朗重祭制裁。

    法新社報導，外交消息人士表示，若要維持現狀，也即繼續解除對伊朗制裁，需有9國投票支持，而預料無法達到這門檻，對伊朗制裁勢將重新啟動。

    法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）受訪時表示，預期國際對伊朗的制裁最遲將在本月底恢復。馬克宏這段談話今天在以色列電視台播出。

    西方大國與以色列長期指控伊朗試圖發展核武，但伊朗方面予以否認。（編譯：紀錦玲）1140919

