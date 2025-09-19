要當美國人更難了！川普政府將恢復更嚴格歸化入籍考試

美國政府宣布，將恢復更嚴格的歸化入籍考試，題目比現行版本更為複雜。（彭博檔案照）

〔國際新聞中心／綜合報導〕美國政府17日宣布，將恢復1項更嚴格的歸化入籍考試，題目比現行版本更為複雜。這是川普政府限縮合法移民途徑的措施之一。

紐約時報18日報導，這項考試是每年數十萬人取得美國公民身分前的最後關卡之一。根據美國國籍暨移民局（USCIS）的公告，新考試將適用於10月20日或之後提交申請者。

USCIS發言人特拉格瑟（Matthew Tragesser）在聲明中表示，修訂後的考試將確保新公民「能夠完全同化，並為美國的偉大做出貢獻。他說，這些重大改變只是未來眾多措施的第一步。」

在新制度下，申請人必須在20題中答對12題，而不是現行的10題中答對6題。

題庫的題目數量將從100題增加到128題，而且減少可以用簡答或單字作答的題目。

在川普的總統第一任期末期，他便曾實施過修訂版考試，於2020年12月1日至2021年4月30日期間生效，之後遭拜登政府廢止。

其中1道受到爭議的題目是：「美國為何參加越戰？」標準答案為「為了阻止共產主義擴張」。另一道題目是：「美國參議員代表誰？」此前的答案是「該州所有人民」；2020年12月版考試則改為「該州公民」。

與當時版本不同的是，如今的規定要求主考官持續發問，直到申請人通過或未通過為止。也就是說，若申請人在前12題中全答對，就不必繼續回答剩下的20題。

USCIS局長艾德洛（Joseph Edlow）7月時曾表示考試太簡單。他在接受紐時訪問時表示，目前這份考試並不難，要記住答案非常容易，「我認為這不符合法律的精神」。

美國自20世紀初以來，就以某種形式實施歸化入籍考試，但最初並沒有統一標準，由地方法官或助理法官自行出題，直到1950年「國內安全法」（Internal Security Act）通過，才規定申請入籍者必須具備美國歷史與公民常識知識。USCIS資料顯示，目前入籍考試的通過率達91％。

申請人有2次通過考試的機會，若2次都未能及格，則必須重新申請。

