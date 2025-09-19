川普：美國盼重新掌控阿富汗巴格蘭空軍基地

2025/09/19 02:45

〔中央社〕美國總統川普今天宣布，美國正嘗試重新掌控位於阿富汗的巴格蘭空軍基地（Bagram Air Base），他並抨擊前任總統拜登的政府2021年從阿富汗撤軍時的混亂局面。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，川普（Donald Trump）在與英國首相施凱爾（Keir Starmer）的聯合記者會中說，美國白白讓出這座基地，「我們正嘗試把它拿回來」。

川普過去就曾強調巴格蘭基地靠近阿富汗與中國邊界的戰略重要性，本月稍早他也曾批評拜登（Joe Biden）政府2021年將美軍撤出該基地的做法「太蠢」。

根據法新社，在今天的記者會上，川普也稱，從巴格蘭基地到中國製造核武器的地方只要「1個小時」，是美國想收回該基地的原因之一。

川普今天並暗示，面對目前掌控阿富汗的塔利班（Taliban）政權，他可能會運用美國政府握有的籌碼來拿回巴格蘭基地。

川普告訴記者：「我們正嘗試把基地拿回來，因為他們需要我們的東西。我們希望拿回那座基地。」（編譯：楊昭彥）1140919

