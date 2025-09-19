曝2中國船艦相撞釀2死 菲律賓國安顧問：中方很大的羞辱

8月11日，中國1艘海警船在黃岩島周邊海域追逐1艘菲律賓巡邏艦時，撞上船體較大的中國海軍飛彈驅逐艦「桂林號」，導致海警船船艏嚴重受損。（美聯社檔案照）

2025/09/19 06:40

〔國際新聞中心／綜合報導〕菲律賓國家安全顧問安約（Eduardo Año）18日指出，在有報導指出上個月1場碰撞事故中，至少有2名中國船員死亡後，中國正「面臨壓力」，必須為其在南海的主權聲索進行辯護。

彭博報導，安約表示，「他們在國內有很多事情需要解釋」。他提到，8月在南海黃岩島（菲稱馬辛洛克灘）的1起事故中，2艘中國船艦在追逐1艘菲律賓船隻後相撞，此事「給中國軍方和海警帶來很大的羞辱」。

請繼續往下閱讀...

安約引述「報導」做為有關死亡人數的消息來源，但未提供更多細節。

8月11日，中國1艘海警船在黃岩島周邊海域追逐1艘菲律賓巡邏艦時，撞上船體較大的中國海軍飛彈驅逐艦「桂林號」，導致海警船船艏嚴重受損，在中國網路上引發大量批評嘲諷，官方全面封鎖消息，刪除影片與討論。前中共喉舌「環球時報」總編輯胡錫進發文，揚言要讓菲律賓付出代價，也被刪除。

中國外交部發言人林劍則聲稱，8月的這起事件中，菲律賓方面「嚴重侵犯中國主權，嚴重威脅中國船隻和人員的安全」，但未就有人因此喪生的傳聞做出回應。

林劍在例行記者會上表示，中國海警依法對菲方的「侵權行為」做出反應，堅決捍衛中國的領土主權和海洋權益。

本週，中國海警船在黃岩島附近海域，向1艘菲律賓公務船發射水砲，馬尼拉指控該船因此受損，並造成1名船員受傷。中國海警則指責菲律賓船隻「非法侵闖」其領海。

安約說：「因此他們正試圖不惜一切代價，阻止我們的船隻進入黃岩島。」

最近的衝突顯示，菲中2國圍繞南海主權爭議的緊張情勢持續升高，最新的焦點正集中在黃岩島。該島是距菲律賓三描禮士省西方約120海里的豐富漁場。中國在2012年的一次對峙後，奪取該島的控制權，但馬尼拉堅稱，當地屬於菲律賓專屬經濟區（EEZ）。

安約強調，「黃岩島是我們領土的一部分」，菲國將盡職確保在當地的存在，「我們會避免任何暴力衝突，但我們一定會到場。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法