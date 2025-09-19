為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    AI醫療時代！新模型可提前數年預測逾1000種疾病發病率

    科學家聲稱，已創建出可提前數年預測超過1000種疾病發病率的AI模型。（路透檔案照）

    科學家聲稱，已創建出可提前數年預測超過1000種疾病發病率的AI模型。（路透檔案照）

    2025/09/19 07:10

    〔國際新聞中心／綜合報導〕科學家17日表示，他們已經創建出1種能夠提前數年預測醫療診斷的人工智慧（AI）模型，這項成果建立在與ChatGPT等消費者聊天機器人相同的技術之上。

    由英國、丹麥、德國與瑞士的研究機構組成的團隊，在《自然》（Nature）期刊發表的論文中指出，基於患者的病史，這款名為Delphi-2M的AI系統能夠「提前數年預測超過1000種疾病的發病率」。

    研究人員以英國「人體生物資料庫」（UK Biobank）的資料進行訓練。這是1個涵蓋約50萬名參與者的大型生物醫學研究資料庫。

    這套AI模型採用的神經網路架構，是所謂的「transformer」（即ChatGPT裡的「T」），這種架構最著名的應用，就是處理語言相關任務，例如聊天機器人以及各種仿效或競爭產品。

    不過，德國癌症研究中心的AI專家格爾斯通（Moritz Gerstung）表示，理解一連串的醫療診斷「有點像學習一段文字的語法」，Delphi-2M能夠「學習醫療數據的模式、前後診斷的順序與組合」，使其能進行「非常有意義且與健康高度相關的預測」。

    格爾斯通展示的圖表顯示，該AI模型可以比單純依照年齡或其他因素，更精準地識別哪些人心臟病發作的風險高或低。

    研究團隊透過丹麥公共醫療資料庫近200萬人的數據，來驗證Delphi-2M的表現。但格爾斯通與團隊其他成員強調，Delphi-2M仍需進一步測試，目前尚未準備好用於臨床。

    英國「工程技術學會」（IET）研究員、健康科技專家班尼斯特（Peter Bannister）指出，距離改善醫療仍有很長一段路要走，因為論文作者自己也承認，無論是英國或丹麥的資料集，在年齡、族群與現有醫療成果上都存在偏差。

    不過，格爾斯通表示，未來類似Delphi-2M的系統，有可能「引導監測，甚至更早展開臨床干預，實現預防性醫療」。

    「歐洲分子生物學實驗室」（European Molecular Biology Laboratory）的共同作者費茲傑羅（Tom Fitzgerald）則認為，在更大範圍內，這類工具還能協助「在負荷沉重的醫療體系中優化資源配置」。

    目前，許多國家的醫師已使用電腦工具預測疾病風險，例如英國家庭醫師使用的 QRISK3系統，用來評估心臟病或中風的風險。與此不同的是，Delphi-2M「能夠同時處理所有疾病，並能拉長至長期的預測」。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播