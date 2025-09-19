AI醫療時代！新模型可提前數年預測逾1000種疾病發病率

科學家聲稱，已創建出可提前數年預測超過1000種疾病發病率的AI模型。（路透檔案照）

2025/09/19 07:10

〔國際新聞中心／綜合報導〕科學家17日表示，他們已經創建出1種能夠提前數年預測醫療診斷的人工智慧（AI）模型，這項成果建立在與ChatGPT等消費者聊天機器人相同的技術之上。

由英國、丹麥、德國與瑞士的研究機構組成的團隊，在《自然》（Nature）期刊發表的論文中指出，基於患者的病史，這款名為Delphi-2M的AI系統能夠「提前數年預測超過1000種疾病的發病率」。

研究人員以英國「人體生物資料庫」（UK Biobank）的資料進行訓練。這是1個涵蓋約50萬名參與者的大型生物醫學研究資料庫。

這套AI模型採用的神經網路架構，是所謂的「transformer」（即ChatGPT裡的「T」），這種架構最著名的應用，就是處理語言相關任務，例如聊天機器人以及各種仿效或競爭產品。

不過，德國癌症研究中心的AI專家格爾斯通（Moritz Gerstung）表示，理解一連串的醫療診斷「有點像學習一段文字的語法」，Delphi-2M能夠「學習醫療數據的模式、前後診斷的順序與組合」，使其能進行「非常有意義且與健康高度相關的預測」。

格爾斯通展示的圖表顯示，該AI模型可以比單純依照年齡或其他因素，更精準地識別哪些人心臟病發作的風險高或低。

研究團隊透過丹麥公共醫療資料庫近200萬人的數據，來驗證Delphi-2M的表現。但格爾斯通與團隊其他成員強調，Delphi-2M仍需進一步測試，目前尚未準備好用於臨床。

英國「工程技術學會」（IET）研究員、健康科技專家班尼斯特（Peter Bannister）指出，距離改善醫療仍有很長一段路要走，因為論文作者自己也承認，無論是英國或丹麥的資料集，在年齡、族群與現有醫療成果上都存在偏差。

不過，格爾斯通表示，未來類似Delphi-2M的系統，有可能「引導監測，甚至更早展開臨床干預，實現預防性醫療」。

「歐洲分子生物學實驗室」（European Molecular Biology Laboratory）的共同作者費茲傑羅（Tom Fitzgerald）則認為，在更大範圍內，這類工具還能協助「在負荷沉重的醫療體系中優化資源配置」。

目前，許多國家的醫師已使用電腦工具預測疾病風險，例如英國家庭醫師使用的 QRISK3系統，用來評估心臟病或中風的風險。與此不同的是，Delphi-2M「能夠同時處理所有疾病，並能拉長至長期的預測」。

