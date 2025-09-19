為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    丹麥將首次採購長程精準武器 應對俄羅斯威脅

    丹麥將首次採購「長程精準武器」，以嚇阻俄羅斯的威脅，此乃丹麥國防政策的「典範轉移」。圖為丹麥9日起在格陵蘭舉行大規模聯合軍演「北極之光 2025」。（美聯社）

    丹麥將首次採購「長程精準武器」，以嚇阻俄羅斯的威脅，此乃丹麥國防政策的「典範轉移」。圖為丹麥9日起在格陵蘭舉行大規模聯合軍演「北極之光 2025」。（美聯社）

    2025/09/19 07:13

    〔國際新聞中心／綜合報導〕丹麥總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）17日表示，丹麥將首次採購「長程精準武器」，以嚇阻俄羅斯的威脅，這是「丹麥國防政策的一次典範轉移（paradigm shift）」。

    佛瑞德里克森在1場臨時召開的記者會上表示，丹麥將首次建立長程精準武器的軍事能力，因為俄國在未來「多年內都將對丹麥和歐洲構成威脅」，因此哥本哈根決定打造一種「可信的嚇阻」。

    她進一步指出，這些武器可能是飛彈或無人機，有了這些武器，丹麥部隊將能夠在遠距離打擊目標，例如消除敵方的飛彈威脅。

    丹麥以往專注於採購防禦系統。丹麥國防部在1份聲明中表示，將開始研究哪種長程武器最符合需求。

    丹麥國防部長波爾森（Troels Lund Poulsen）在聲明中表示，結合陸基防空系統，丹麥除了加強部分反制空中威脅的能力，也能更積極地對付遠離丹麥的威脅。

    波爾森表示，政府應該很快就會決定採購哪些武器，部分依據將是這些武器能夠多快交付。

    丹麥將軍事部署從僅有防禦裝備擴展至新增攻勢性武器系統，正值俄羅斯上週襲擊烏克蘭政府位於基輔的總部，以及俄國無人機大舉侵入北大西洋公約組織（NATO）成員國波蘭領空之際。北約秘書長呂特（Mark Rutte）表示，這並非「孤立事件」。

    自2022年2月俄羅斯全面入侵烏克蘭以來，在社會民主黨領袖佛瑞德里克森領導下，重整軍備已成為政府優先事項。上週，丹麥表示，將投資約580億克朗（約2759億台幣）於歐洲製造的防空與飛彈防禦系統。

    丹麥目前的國防預算約佔國內生產毛額（GDP）的3％，並規劃到2035年將比例提高至5％，以符合北約的新目標。今年2月，佛瑞德里克森宣布，丹麥將在未來2年內額外撥款500億克朗，並敦促軍方「買、買、再買」。

