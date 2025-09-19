尚比亞中企礦場劇毒廢料外洩 近200受害者怒告求償2.4兆

今年2月，尚比亞基威鎮附近1座中資企業經營的銅礦尾礦壩潰堤，數百萬公升的酸性廢液洩入溪流、河川與農田。（美聯社檔案照）

〔國際新聞中心／綜合報導〕尚比亞北部1座礦場發生重大有毒物質外洩事件，近200名受害者已對經營該礦場的中資企業，提起索賠800億美元（約2.4兆台幣）的訴訟。

法新社17日取得的法律文件顯示，今年2月，位於首都路沙卡（Lusaka）以北約285公里基威鎮（Kitwe）附近的1座銅礦尾礦壩潰堤，數百萬公升的酸性廢液洩入溪流、河川與農田。

事件發生後，經營礦場的中資企業與尚比亞政府的應對，受到嚴格檢視。公民團體與1家污染控制公司指稱，實際洩漏量遠大於官方說法。

9月12日代表當地176名居民提出的訴狀中寫道：「這些強酸性與有毒物質，造成嚴重的環境破壞。」被告為尾礦壩所有者「謙比希濕法冶煉公司」（Sino-Metals Leach），與地表權所有者「中國有色非洲礦業公司」（NFC Africa Mining）。

申訴人指控，外洩事件導致水生生物死亡、農田與住家被淹沒、莊稼與牧草被燒毀、牲畜死亡，讓居民陷入「赤貧」。

他們指出，接觸污染物已造成「一系列即時健康問題」，包括腹痛、皮膚刺激、呼吸困難、嘔吐及血尿。

居民要求將800億美元存入第三方帳戶，做為「環境修復、補救與重建及全面賠償」的保證金，並要求每月支付8000尚比亞克瓦查（kwacha，約1萬台幣），以便暫時遷離受污染區域。

謙比希濕法冶煉公司宣稱，約有5000萬公升廢液外洩，但1家名為Drizit的污染控制公司則指出，實際量約為其20倍。Drizit是透過政府招標受聘進行損害評估與環境清理，但合約是與謙比希濕法冶煉公司簽訂。

Drizit說，其研究發現廢液中含有「氰化物、砷、銅、鋅、鉛、鉻、鎘」等危險濃度物質。世界衛生組織（WHO）指出，這些物質會帶來包括癌症與先天缺陷在內的嚴重健康風險。

然而，Drizit說，謙比希濕法冶煉公司在最終報告到期前一天終止合約。

