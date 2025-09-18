俄軍稱全戰線推進中 澤倫斯基打臉：近3次攻勢皆受挫

格拉西莫夫7月視察在烏國作戰的俄軍部隊。（歐新社檔案照）

2025/09/18 23:42

〔編譯管淑平／綜合報導〕俄羅斯參謀總長格拉西莫夫（Valery Gerasimov）17日視察在烏克蘭作戰的俄軍，宣稱俄軍部隊在所有前線都正在推進。不過，烏克蘭總統澤倫斯基表示，俄羅斯最近三波攻勢都未能奏效。

《路透》17日報導，俄羅斯國防部表示，格拉西莫夫17日視察前線，指俄軍在烏國東部頓內茨克的戰線，以及更往西的札波羅熱和第聶伯羅彼得羅夫斯克州（Dnipropetrovsk），都正在取得進展，俄國部隊「實際上在各個方向都正在推進」，最激烈的戰事正在東部運補樞紐波克羅夫斯克（Pokrovsk）進行。

請繼續往下閱讀...

格拉西莫夫表示，烏軍「不惜代價、用各種手段，仍無法阻止我軍推進，奪回主動權」；烏軍把最精銳部隊調往這幾處地區，反有利於在其他戰線的俄軍部隊進攻。他說，烏國東北部哈爾科夫州的庫皮揚斯克（Kupiansk）方向也在推進。

格拉西莫夫的說法，顯然與烏克蘭的說法矛盾。澤倫斯基接受英國「天空新聞台」（Sky News）訪問，表示俄軍最近在前線的行動斬獲不多，「整體而言，最近三次俄軍的進攻均告失敗」，不過，他也提醒，莫斯科正在準備另外兩次大規模攻勢。

一名烏軍指揮官本週表示，他的部隊在波克羅夫斯克附近擋下俄軍進攻；同時，利用公開資源地圖追蹤部隊動向的知名烏克蘭軍事部落格「DeepState」也指出，烏軍在該城附近成功挫敗俄軍。另外，庫皮揚斯克附近的一個烏軍部隊發言人17日說，俄軍試圖推進不成，反造成其大量士兵被俘虜。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法