    國際

    半夜放煙火、亂丟垃圾將開罰！日本滑雪勝地白馬村打擊失德遊客

    日本滑雪勝地白馬村，將修法打擊失德遊客。圖為1月31日，遊客在白馬村滑雪坡道上滑雪。（法新社）

    日本滑雪勝地白馬村，將修法打擊失德遊客。圖為1月31日，遊客在白馬村滑雪坡道上滑雪。（法新社）

    2025/09/18 23:59

    〔編譯張沛元／綜合報導〕為反制隨海外遊客激增而來的旅遊亂象，日本長野縣西北部的知名滑雪勝地白馬村將修改相關法規，對包括半夜放煙火與亂丟垃圾等擾民與破壞環境行為祭出罰則，違者最重將被罰款5萬日圓（約台幣1萬200元）。

    為加強執法，該村村議會計劃在滑雪旺季來臨的12月以前完成修法。白馬村目前採行的2015年的公共秩序法規，禁止包括深夜放煙火、亂丟垃圾、在路上滑雪，以及邊走邊吸菸或喝酒等的令人困擾之舉；但近年隨著造訪該村的外國遊客激增，現行法規已不足以應付隨暴增人潮而來的亂象。

    數據顯示，在白馬村過夜的海外客人數已增加一倍多，從2015年的10萬人次，上升為2023年的25萬人次；但各式令人難料的亂象也隨之激增，像是在電線桿上塗鴉與貼貼紙、入夜後在路上喧嘩吵鬧，以及開車沒換雪胎等。

    該村因此決定修改現行法規，納入因應新亂象的條款，以及祭出最高5萬日圓的罰則。白馬村總務科長田中克俊說，增設罰款並非意在要人立刻掏錢繳罰款，而是藉此警告與勸阻遊客勿擾亂秩序。

    白馬村並非唯一有類似規定的日本市鎮。資料顯示，包括白馬村、福岡、京都與東京大田區等20個市鎮，都有類似的帶有罰則的規定。

