美名校生讚毛澤東！竟稱「應恢復政治暗殺」 校方急切割

美國頂尖學府歐柏林學院學生徐茱莉（Julia Xu，圖）在柯克遇刺後，竟公開發表影片，主張「應恢復政治暗殺」，並稱「有些人不配有言論自由」，極端言論引發全美譁然。（圖取自Wesley Yang / X）

2025/09/18 22:22

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國保守派活動家柯克（Charlie Kirk）遭暗殺事件，正持續在美國社會引發極化對立，甚至出現令人瞠目結舌的極端言論。根據《紐約郵報》報導，美國俄亥俄州頂尖的自由派文理學院「歐柏林學院」（Oberlin College）一名學生，竟在柯克遇刺後，公開於社群媒體上發表影片，主張「我們需要帶回政治暗殺」。

名校生讚毛澤東 稱反動派不配有言論自由

發表此番驚悚言論的，是該校二年級、主修政治與國際事務的學生徐茱莉（Julia Xu）。她在影片中表示，自己是在一堂名為「中國的革命、社會主義與改革」的課堂上，有感而發。

請繼續往下閱讀...

她解釋，自己從中學到，在1949年中國革命後，毛澤東認為「人民應享有言論自由，但不應為反動派、帝國主義者和資本家提供言論自由…因為那會逆轉革命的進程。」基於此，她結論道：「我並不感到難過，而且我認為不是人人都應享有言論自由的權利。有些人應該害怕在公開場合表達他們的意見。」

校內同學震驚 校方緊急切割

徐茱莉的言論，顯然也未獲課堂認同。她在影片中抱怨，班上其他男同學，竟還在為柯克之死感到惋惜，認為失去了一個可以「進行有建設性對話」的對象。她批評，這些「白人男性，永遠只會同情那些跟他們長得一樣的人」。

在《紐約郵報》聯繫採訪後，徐茱莉已撤下貼文並發表道歉聲明，稱自己「對發表的言論深感懊悔」，並表示「我並不真的主張政治暗殺…我不縱容政治暴力，我的評論是輕率的。」

歐柏林學院校長安巴（Carmen Twillie Ambar）也緊急發表聲明切割，強調徐的觀點，「不反映授課教職員的看法，也不反映歐柏林學院的觀點。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法