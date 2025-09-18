藉九三閱兵展現「東升西降」 法學者：中國真正實力備受質疑

法國的中國問題專家陸克17日發表評論指出，9月初中國政府通過上海合作組織峰會和九三閱兵兩場外交活動，試圖展現中國國家主席習近平所提的「東升西降」政治論述，但中國對此論述的想像正遭遇現實的質疑。（美聯社資料照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕法國的中國問題專家陸克（Philippe Le Corre）17日在法國《回聲報》（Les Echos） 發表評論指出，9月初中國政府通過上海合作組織峰會和九三閱兵2場外交活動，試圖展現中國國家主席習近平2021年首度提及的「東升西降」政治論述，但中國對此論述的想像正遭遇現實的質疑。

文章寫道，無論是數百萬中國人、還是國際輿論，在中國九三閱兵活動中所記住的畫面，都是中國超級現代化的軍隊，以及習近平在一些附庸國家領導人的簇擁下，挑戰民主世界的主導氣勢。但陸克指出，習近平近年來反覆強調的所謂「東升西降」只是1種主觀論斷，無論是在經濟、科技，還是在軍事領域，美國依然是國際認可的第一強國。

文章指出，在當前意識形態影響力發功的時代，中國在9月初安排的活動主要是在向世界傳達中國要走上第一寶座的雄心；但這個野心有些誇張。習近平呼籲的全球治理新秩序，無非是試圖團結那些直接受到美國關稅大戰影響的部分全球南方國家，例如越南，印尼或印度。

但印度總理莫迪並沒有出席九三閱兵，南非在這2場外交活動中也很低調，這恐與中國30年來都將非洲大陸做為原料開發的主要目標、與非洲的貿易盈餘不斷提高有關。自2025年開年至今，中國對非洲的貿易盈餘已經達到600億美元，幾乎與2024年全年的貿易盈餘總額相當，尤其是非洲大陸對中國投資基礎設施建設的感受是十分複雜的。

最近一項研究還顯示，儘管全球經濟生產總量有5分之1來自中國，但中國致力推動國際化的人民幣，其實在國際交易中所占比率不足4%，而美元所占比率為50%。

陸克的文章總結指出，中國要在西方衰落的年代占據中心地位的論述，至少得面對現實的質疑、甚至是障礙，首先就是中國經濟自身成長放緩，該國在全球擴張的結果目前也差強人意。

