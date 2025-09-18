為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    英國宴款待後談正事 專家分析施凱爾、川普盤算

    美總統川普與英相施凱爾18日舉行會談，料談論關稅、烏俄和加薩衝突等議題。（路透）

    美總統川普與英相施凱爾18日舉行會談，料談論關稅、烏俄和加薩衝突等議題。（路透）

    2025/09/18 21:58

    〔編譯林家宇／綜合報導〕史無前例二度獲英國王室邀請訪問的美國總統川普，17日享受紅毯、馬車車隊、禮炮和奢華國宴隆重接待後，與英國首相施凱爾商討兩國合作、貿易與國際事務等多項議題。倫敦智庫「英國外交政策研究」主任亞斯本諾向「路透」分析，施凱爾正歷經一段艱困的國內政治時刻，需要正面的國際論述並在關鍵議題上拉攏川普」；對於川普來說，「重點在於展現出與自己保持緊密關係有其價值」。

    18日施凱爾在首相鄉間別墅契喀爾接待川普。雙方讚賞兩國具備的「特殊關係」及「牢不可破的牽絆」，共同簽署「科技繁榮協議」，預計可創造超過7600個工作機會。

    亞斯本諾認為，烏俄與以巴兩大地緣政治領域可能會是雙方對話的爭執點，在涉及此議題的談話中會有某種程度的尷尬時刻。作為支持烏克蘭的歐洲領銜國，施凱爾勢必會把重心放在說服川普強硬施壓俄羅斯。加薩問題方面，施凱爾7月警告，以國若不設法紓解加薩人道危機並達成停火，英國將採取行動。據「泰晤士報」報導，在川普18日結束訪問返美後，英國政府就會宣布正式承認巴勒斯坦國。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播