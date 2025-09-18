英國宴款待後談正事 專家分析施凱爾、川普盤算

美總統川普與英相施凱爾18日舉行會談，料談論關稅、烏俄和加薩衝突等議題。（路透）

2025/09/18 21:58

〔編譯林家宇／綜合報導〕史無前例二度獲英國王室邀請訪問的美國總統川普，17日享受紅毯、馬車車隊、禮炮和奢華國宴隆重接待後，與英國首相施凱爾商討兩國合作、貿易與國際事務等多項議題。倫敦智庫「英國外交政策研究」主任亞斯本諾向「路透」分析，施凱爾正歷經一段艱困的國內政治時刻，需要正面的國際論述並在關鍵議題上拉攏川普」；對於川普來說，「重點在於展現出與自己保持緊密關係有其價值」。

18日施凱爾在首相鄉間別墅契喀爾接待川普。雙方讚賞兩國具備的「特殊關係」及「牢不可破的牽絆」，共同簽署「科技繁榮協議」，預計可創造超過7600個工作機會。

亞斯本諾認為，烏俄與以巴兩大地緣政治領域可能會是雙方對話的爭執點，在涉及此議題的談話中會有某種程度的尷尬時刻。作為支持烏克蘭的歐洲領銜國，施凱爾勢必會把重心放在說服川普強硬施壓俄羅斯。加薩問題方面，施凱爾7月警告，以國若不設法紓解加薩人道危機並達成停火，英國將採取行動。據「泰晤士報」報導，在川普18日結束訪問返美後，英國政府就會宣布正式承認巴勒斯坦國。

