英法「一進一出」協議生效！首名非法移民被遣返 偷渡者對策曝光

英國首相施凱爾（左）跟法國總統馬克宏（右）。（美聯社）

2025/09/18 23:14

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕英國跟法國7月達成「一進一出」協議，每遣返1名橫渡英吉利海峽進入英國的偷渡者，就允許1名合法的尋求庇護者從法國進入英國。而英國內政部今（18）日證實，首名乘小型船偷渡的移民已成功被遣返法國。

英媒《每日郵報》報導，1名印度籍男子今天上午從倫敦被送往巴黎，還有另外1人晚上遣返。英國首相施凱爾（Keir Starmer）跟法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）7月簽署「一進一出」協議，但英國內政部曾連續3天根據協議，試圖首次遣返都失敗。

請繼續往下閱讀...

據法律界消息人士透露，英國內政部拘留的約92名非法移民中，預計有一半會以「現代奴隸（Modern slavery）」，和類似的人權為由提出申訴，恐導致大多數根據遣返協議處理的案件，陷入數個月的法律僵局。

對此，英國內政大臣馬穆德（Shabana Mahmood）譴責那些在最後一刻提出法律挑戰的非法移民，這些人聲稱自己是「現代奴隸」以逃避遣返，這種行為「是對我國法律的嘲弄。」

「一進一出」協議8月7日生效以來，已有超過5400名乘坐小船的移民抵達英國。今年迄今，已有3萬1026名非法移民抵達，比去年同期增加了38％，更讓無法解決此問題的前內政大臣古柏（Yvette Cooper），在9月的內閣改組中被調到外交部。

英國內政大臣馬穆德。（美聯社）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法