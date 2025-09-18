為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    塔克辛又入獄！泰國前總理探監前總理 女兒給他1.5萬零用錢

    前泰國總理貝東塔（右起）與母親、姊姊到監獄探望入獄服刑的塔克辛。圖為15日畫面。（法新社）

    前泰國總理貝東塔（右起）與母親、姊姊到監獄探望入獄服刑的塔克辛。圖為15日畫面。（法新社）

    2025/09/18 21:27

    〔中央社〕泰國前總理塔克辛因不當逃避服刑，9日被最高法院裁定重新入獄服刑1年。他的女兒、前總理貝東塔今天到獄中探視，並給予1.5萬泰銖（約新台幣1.4萬元）作為零用金。貝東塔表示，因父親身體不適，會見時間很短暫，不過他的精神狀態良好。

    泰國前總理貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）今天上午到曼谷孔普雷中央監獄（Klongprem Central Prison）探視塔克辛（Thaksin Shinawatra），並給予1.5萬泰銖作為他在監獄內的開銷。

    泰國最高法院9日針對塔克辛2023年8月流亡返國後的保外就醫案進行宣判，判處他必須重新入獄服刑1年，打擊主宰泰國政壇長達20年的塔克辛家族。

    曼谷郵報（Bangkok Post）今天報導，貝東塔探視塔克辛後告訴記者，由於父親身體稍有不適，因此這次的探望很短暫。

    她補充說，父親患有高血壓，休息不足，頭髮也開始掉落，不過精神狀態很好。

    貝東塔表示，塔克辛的孫子寫信給予精神上的支持，想告訴塔克辛，他可以永遠依靠他們。

    更早前，貝東塔曾於15日赴監獄探望塔克辛約30分鐘。她當時表示，塔克辛意志堅強。

    矯正署副發言人表示，塔克辛通常早上6點起床，晚上9點半入睡。

    曼谷郵報報導，矯正署規定，受刑人零用金存款上限為1.5萬泰銖，每日支出上限為500泰銖。發言人指出，塔克辛主要用這筆錢購買小份餐點。

    塔克辛2023年8月結束流亡返回泰國，隨即因貪汙濫權被判處8年徒刑，接著因健康狀況不佳，被轉送到警察醫院服刑。數天後，泰王瓦吉拉隆功（King Maha Vajiralongkorn）將他的刑期減為1年。塔克辛2024年2月獲假釋出獄。

    泰國最高法院9日裁定塔克辛在病房而非牢房服刑不合法，因此不得計入服刑期，判處他須重新服刑1年。

    路透社報導，76歲的塔克辛所在的孔普雷中央監獄關押約6500名受刑人，並引述知情人士指出，受刑人睡覺只有3條毯子，並得在露天水池洗澡，食物清淡無味，且隨時可能受到暴力威脅。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播