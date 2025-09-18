法國酒醉女遭帶上警車 惡警在同事面前性侵她

有英國女子被法國員警帶上警車並性侵。示意圖。（法新社）

2025/09/18 22:00

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕法國有一名英國籍女子指控，她在喝醉酒、獨自在法國街頭閒逛時，被一名法國員警拉上警車，並在其同事的面前遭性侵。

英媒《每日郵報》17日報導，這位未具名的英國籍女子表示，她上週在法國馬賽（Marseille）附近的歐巴涅市（Aubagne），被3名員警帶上警車。根據法國媒體報導，當時女子處於醉酒狀態，因此遭到當地員警逮捕，不過其中1名員警在至少1名同事的面前，於警車後座對她性侵。

據報導，隔天這名女子立即前往警局報案，並對該員警提出控訴。馬賽檢察官辦公室已對這起性侵案件展開調查，而3名涉案員警已在上週五（12日）被逮捕。其中涉案的員警，被控「濫用職權進行強姦和性侵」，目前仍被警方拘留。

另外，其餘的2人則分別被控「故意未能阻止犯罪或侵犯人身尊嚴」，及案件相關證人的身分遭調查。但目前尚不清楚受害的女子，是法國遊客還是本地居民。

