巴勒斯坦電影摘下以色列影壇最高榮譽 文化部長氣炸：可恥

〔編譯管淑平／綜合報導〕一部描繪一名巴勒斯坦男孩的電影，日前摘下以色列影壇最高榮譽「以色列電影學院獎」（Ophir Awards）的最佳影片獎，掀起政治波瀾，以國文化部長17日對該片獲獎震怒，痛批「可恥」，並宣佈將撤銷對該獎頒獎典禮的資助。

《紐約時報》17日報導，文化部長祖哈爾（Miki Zohar）17日在社群媒體發文，表示以國納稅人不會再為「侮辱英勇以色列國防軍士兵的可恥典禮」付錢。他說，如果以色列公民依然掏出自己的錢，為「可恥的以色列電影學院獎典禮埋單，會是一大荒謬」，並指該獎「代表不到1%的以國人」。

「以色列電影學院獎」有以色列奧斯卡獎之稱，16日舉行的頒獎典禮，最佳影片由《海》（The Sea）拿下。該獎的最佳影片獎將代表以色列角逐美國奧斯卡最佳國際影片獎。

《海》由卡梅利—波拉克（Shai Carmeli-Pollak）執導、編劇，描述一名住在約旦河西岸的12歲巴勒斯坦男孩，為了看海，偷渡入境以國後失蹤，其父親展開尋子的故事。片中對以軍形象有嚴苛的描繪。

除了最佳影片，《海》片中飾演主角男童的加薩維（Muhammad Gazawi）獲得最佳男主角，他受獎時呼籲，所有孩子都應能夠「在沒有戰爭的世界中生活和夢想」。飾演父親的納圖爾（Khalifa Natour）也得到最佳男配角，但是因加薩戰況未能親自領獎，他發表聲明，表達對加薩戰爭「無法言喻的恐懼和傷痛」。根據《以色列時報》報導，該片還獲得「最佳劇本」和「最佳原創配樂」獎，總共摘下五大獎。

