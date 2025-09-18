為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    法國第一夫人被誣「男兒身」 將向美法院提交「科學證據」自清

    法國總統馬克宏（右）和第一夫人碧姬．馬克宏（左）7月23日對美國右翼人士歐文斯提起誹謗訴訟。（路透檔案照）

    法國總統馬克宏（右）和第一夫人碧姬．馬克宏（左）7月23日對美國右翼人士歐文斯提起誹謗訴訟。（路透檔案照）

    2025/09/18 19:11

    〔編譯陳成良／綜合報導〕一則荒誕不經的網路謠言，正迫使法國第一家庭，採取史無前例的法律行動來自清。為反擊美國極右翼網紅歐文斯（Candace Owens）散播其妻是「男兒身」的說法，法國總統馬克宏與第一夫人碧姬．馬克宏（Brigitte Macron），準備向美國法院，提交「科學證據」來證明布莉姬是生理女性。

    將提懷孕照片自清

    據英國廣播公司（BBC）報導，馬克宏夫婦的委任律師克萊爾（Tom Clare）證實，他們將在對歐文斯的誹謗訴訟中，提出「具有科學性質的專家證詞」，以及碧姬懷孕時期的照片，以徹底反駁這則荒謬的指控。

    克萊爾表示，碧姬對這些謠言感到「極度不安」，他坦言：「想到妳必須親身經歷這一切，去提出這類證明，就令人感到極度不安。但她已下定決心，要採取一切必要手段，以正視聽。」

    這起跨性別謠言，源於2021年法國的網路陰謀論者，後經擁有數百萬粉絲的美國網紅歐文斯大肆傳播，她甚至宣稱願為此賭上「整個職業生涯」。

    馬克宏夫婦先前雖在法國對謠言源頭提告，並在一審取得勝訴，但去年卻在二審，以「言論自由」為由，遭上訴法院逆轉。為此，他們才決定將戰線拉到美國，直接對歐文斯本人提告。

    馬克宏先前接受法國媒體訪問時，曾對此案強硬表態。他痛批：「這關乎捍衛我的榮譽！因為這完全是胡說八道。這個人（指歐文斯）非常清楚她掌握的是假訊息，但她為了傷害他人、為了一種意識形態、以及為與極右翼領袖的既定連結而服務，才這麼做。」

    美國極右翼網紅歐文斯（圖）散播法國第一夫人「男兒身」的說法。（美聯社檔案照）

    美國極右翼網紅歐文斯（圖）散播法國第一夫人「男兒身」的說法。（美聯社檔案照）

