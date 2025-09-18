越南新機場明年啟用！每年客運量可達1億人次 將躍升「全球最大」

隆城國際機場距離胡志明市約40公里。（擷取自隆城國際機場臉書）

2025/09/18 21:05

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕越南將於明（2026）年啟用境內最大的國際機場。位於越南同奈省隆城縣的隆城國際機場（Long Thanh International Airport）預計將於2026年啟用，這座耗時多年興建的新機場，更有望成為全球客運量最大的國際機場。

英媒《每日郵報》昨（17）日報導，長期以來被旅客視為高性價比的越南，近年來人氣大幅提升，今（2025）年越南的旅遊業迅速成長，截至今年中，越南的入境旅客人數達到1070萬人次，較2024年同期成長21%。

據報導，隆城國際機場距離胡志明市約40公里，預計可替越南吸引更多的觀光客，更將成為全國最大的機場。而隆城國際機場佔地5000公頃，造價高達336兆越南盾（約新台幣3830億元），並設有3座航廈與4條跑道。

其中，隆城國際機場的主航廈，有1座高達82公尺、形似蓮花的玻璃屋頂。落成後，隆城國際機場會取代新山一國際機場（Tan Son Nhat International Airport），在越南國際航空樞紐的地位。未來，新山一機場將專門處理國內航線與短程航班。

隆城國際機場推測每年能接待高達1億名的旅客，而第1階段的接待量約為2500萬人次，更可以與美國達拉斯/沃斯堡國際機場（Dallas/Fort Worth International Airport），和杜拜國際機場（Dubai International Airport）等大型機場齊名。

該項目由越南機場公司（Airports Corporation of Vietnam）主導開發，第1階段預計於2026年完成，計畫也包含擴建連接市區的高速公路、地鐵與高鐵，目標於2035年前擴建第4航廈及全面完工。

隆城國際機場預計將於2026年啟用。（法新社）

