說出來就能省一筆！TikTok爆紅神奇省錢法 專家認證：真的有用

TikTok掀起「說出來代替購買」的風潮，許多網友將想買的商品唸出來、分享在社群上，藉此達到類似購物的心理滿足，示意圖。（彭博）

2025/09/18 21:09

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕為了抑制衝動購物，TikTok掀起一股「說出來代替購買」的新風潮，許多網友將想買的商品唸出來、分享在社群上，藉此達到類似購物的心理滿足。這項看似幽默的行為，獲得專家肯定，能有效幫助人們壓抑衝動消費、控制開支。

《Bustle》報導，TikTok近期流行「說出來代替購買的挑戰」，許多用戶在影片中大聲列舉自己近期想買的東西。用戶@alyssaashleymayer在鏡頭前一口氣唸出所有慾望清單後，直言「對自己的花費感到噁心」；另一位用戶@katieg134則挑戰「無消費9月」，用講述的方式代替實際購買。相關影片曝光後，引起網友熱議，有人留言「這招我也需要」，更有人笑說「這方法比記帳還有效」！

財務專家、加拿大多倫多大學講師勞倫斯（Jen Lawrence）指出，當人們滑社群、接受廣告推播時，大腦會進入非理性思考狀態。她解釋，購物行為背後往往與大腦的多巴胺與催產素分泌有關，讓人產生短暫快感。而「說出商品名稱」或「模擬購買情境」，則會讓大腦產生類似的滿足感，有助於平息衝動購物的慾望。

除了模擬購買產生的心理滿足外，這項技巧也可能讓人因「聽到自己的購物慾」而瞬間覺醒。有網友提到，當自己唸出像是「可頌造型燈」或「造型茶具組」時，才驚覺這些東西根本不是生活必需品。勞倫斯建議，透過想像畫面、說出慾望，甚至在家「逛自己的衣櫃」，都可能取代實際購物。她強調，這對於想像力豐富、容易浪漫化消費的人來說，特別有效。

