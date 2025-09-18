AUKUS持續壯大 美國務院：日本將成為「有能力的參與者」

美國國務院評估，日本將會是AUKUS發展過程中「有能力的參與者」，理由在於其在先進防禦系統、工業基礎改善與網路安全協議上的投資。（法新社檔案照）

2025/09/18 18:37

〔國際新聞中心／綜合報導〕根據美國國務院提交國會的1份尚未公開的評估報告，日本將會是「澳英美3方安全夥伴關係」（AUKUS）發展過程中「有能力的參與者」（capable participant），理由在於其在先進防禦系統、工業基礎改善與網路安全協議上的投資。

彭博取得這份4頁的文件副本，內容透露日本「表達對多項計畫的興趣」，這些計畫屬於AUKUS協議「第2支柱」（Pillar II）的重點，主要在於技術共享，包括「長程反潛作戰與自主空中平台」。

請繼續往下閱讀...

該報告日期為5月30日，標註為「敏感但未列入機密」（Sensitive But Unclassified）。報告對日本若受邀參與AUKUS第2支柱的準備情況，持正面態度。今年7月，日本防衛省1名發言人向「詹氏防務週刊」（Janes）表示，日本自衛隊有意擴大在此階段的參與，該階段也涉及協助澳洲建立核動力潛艦部隊。

美國國務院1名發言人表示，該報告是按照國會要求提交，不會公開。

AUKUS協議於2021年由美國前總統拜登簽署，其核心目標是牽制中國在印太地區的軍事擴張。知情人士透露，川普政府對AUKUS的檢討，重點置於強化該協議，而不是將其推翻。

國務院報告稱讚日本的網路安全舉措，指出日本正在「應對資訊共享、人力資源發展，以及人工智慧與雲端等關鍵與新興技術運用方面的重大挑戰」。報告還表示，日本正「積極加強其資訊安全態勢，優先保護與維護機密資訊、先進系統及技術優勢的完整性」。

日本已被視為最可能成為首個被邀請加入參與AUKUS第2支柱的國家，就先進國防技術計畫開發展開合作。國務院報告指出，技術磋商仍在進行中，以確定允許日本參與第2支柱所需要的具體項目與需求。

根據報告，美方官員「將持續透過既有管道，推進與日本政府的合作，包括高層官員會議、政策對話及外交交流」。

日本與澳洲在2023年簽署「相互准入協定」（RAA），允許兩國部隊在彼此領土部署，為日本自1960年與美國結盟以來的首份防務協定。此後，東京又與英國與菲律賓簽署類似協定。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法