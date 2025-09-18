為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    AUKUS持續壯大 美國務院：日本將成為「有能力的參與者」

    美國國務院評估，日本將會是AUKUS發展過程中「有能力的參與者」，理由在於其在先進防禦系統、工業基礎改善與網路安全協議上的投資。（法新社檔案照）

    美國國務院評估，日本將會是AUKUS發展過程中「有能力的參與者」，理由在於其在先進防禦系統、工業基礎改善與網路安全協議上的投資。（法新社檔案照）

    2025/09/18 18:37

    〔國際新聞中心／綜合報導〕根據美國國務院提交國會的1份尚未公開的評估報告，日本將會是「澳英美3方安全夥伴關係」（AUKUS）發展過程中「有能力的參與者」（capable participant），理由在於其在先進防禦系統、工業基礎改善與網路安全協議上的投資。

    彭博取得這份4頁的文件副本，內容透露日本「表達對多項計畫的興趣」，這些計畫屬於AUKUS協議「第2支柱」（Pillar II）的重點，主要在於技術共享，包括「長程反潛作戰與自主空中平台」。

    該報告日期為5月30日，標註為「敏感但未列入機密」（Sensitive But Unclassified）。報告對日本若受邀參與AUKUS第2支柱的準備情況，持正面態度。今年7月，日本防衛省1名發言人向「詹氏防務週刊」（Janes）表示，日本自衛隊有意擴大在此階段的參與，該階段也涉及協助澳洲建立核動力潛艦部隊。

    美國國務院1名發言人表示，該報告是按照國會要求提交，不會公開。

    AUKUS協議於2021年由美國前總統拜登簽署，其核心目標是牽制中國在印太地區的軍事擴張。知情人士透露，川普政府對AUKUS的檢討，重點置於強化該協議，而不是將其推翻。

    國務院報告稱讚日本的網路安全舉措，指出日本正在「應對資訊共享、人力資源發展，以及人工智慧與雲端等關鍵與新興技術運用方面的重大挑戰」。報告還表示，日本正「積極加強其資訊安全態勢，優先保護與維護機密資訊、先進系統及技術優勢的完整性」。

    日本已被視為最可能成為首個被邀請加入參與AUKUS第2支柱的國家，就先進國防技術計畫開發展開合作。國務院報告指出，技術磋商仍在進行中，以確定允許日本參與第2支柱所需要的具體項目與需求。

    根據報告，美方官員「將持續透過既有管道，推進與日本政府的合作，包括高層官員會議、政策對話及外交交流」。

    日本與澳洲在2023年簽署「相互准入協定」（RAA），允許兩國部隊在彼此領土部署，為日本自1960年與美國結盟以來的首份防務協定。此後，東京又與英國與菲律賓簽署類似協定。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播