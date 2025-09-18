科西嘉塔台航管員睡著了 全機旅客空中盤旋等他醒來

科西嘉航空客機。示意圖，與此新聞無關。（法新社）

2025/09/18 17:59

〔編譯管淑平／綜合報導〕一架從巴黎飛往科西嘉島的空中巴士A320客機，因塔台航管員打瞌睡，被迫在空中盤旋將近20分鐘，等這名航管員睡醒，雖然該班飛機最終平安降落，但是法國民航主管機關已經介入調查。

《法新社》17日報導，法國民航主管機關證實，該架科西嘉航空（Air Corsica）客機，15日從巴黎歐利機場（Paris Orly airport）飛往科西嘉阿雅丘（Ajaccio）時，在地中海上空繞圈圈，盤旋了「18分鐘」，原因是科西嘉當地機場航管員在值勤中打瞌睡。

這起事件由科西嘉當地媒體《科西嘉晨報》（Corse Matin）披露後，民航單位對外證實此事，並透露盤旋時間和處理過程。英國《每日郵報》報導，該班機當時載滿旅客，當天延誤了約1個小時，該名航管員是在等待飛機時睡著，因此未開啟機場唯一跑道的跑道燈，機長無法降落，又聯絡不上航管員，只能在上空盤旋，還因為盤旋過久一度先轉向位於該島上另一邊的港市巴斯提亞（Bastia）。

在客機盤旋時，機場消防單位急著和塔台聯絡未果，就聯絡警方和機場人員，最終去叫醒那名航管員。民航局表示，「直到機場消防單位到塔台介入，才發現值勤的航管員就在座位上睡著」，等這名航管員被叫醒後，「該班機平安著陸」。

主管機關表示，已經針對這起「不尋常狀況」展開調查，儘管該名航管員酒精測試為陰性，但是仍「考慮懲處」。

