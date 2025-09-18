為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    科西嘉塔台航管員睡著了 全機旅客空中盤旋等他醒來

    科西嘉航空客機。示意圖，與此新聞無關。（法新社）

    科西嘉航空客機。示意圖，與此新聞無關。（法新社）

    2025/09/18 17:59

    〔編譯管淑平／綜合報導〕一架從巴黎飛往科西嘉島的空中巴士A320客機，因塔台航管員打瞌睡，被迫在空中盤旋將近20分鐘，等這名航管員睡醒，雖然該班飛機最終平安降落，但是法國民航主管機關已經介入調查。

    《法新社》17日報導，法國民航主管機關證實，該架科西嘉航空（Air Corsica）客機，15日從巴黎歐利機場（Paris Orly airport）飛往科西嘉阿雅丘（Ajaccio）時，在地中海上空繞圈圈，盤旋了「18分鐘」，原因是科西嘉當地機場航管員在值勤中打瞌睡。

    這起事件由科西嘉當地媒體《科西嘉晨報》（Corse Matin）披露後，民航單位對外證實此事，並透露盤旋時間和處理過程。英國《每日郵報》報導，該班機當時載滿旅客，當天延誤了約1個小時，該名航管員是在等待飛機時睡著，因此未開啟機場唯一跑道的跑道燈，機長無法降落，又聯絡不上航管員，只能在上空盤旋，還因為盤旋過久一度先轉向位於該島上另一邊的港市巴斯提亞（Bastia）。

    在客機盤旋時，機場消防單位急著和塔台聯絡未果，就聯絡警方和機場人員，最終去叫醒那名航管員。民航局表示，「直到機場消防單位到塔台介入，才發現值勤的航管員就在座位上睡著」，等這名航管員被叫醒後，「該班機平安著陸」。

    主管機關表示，已經針對這起「不尋常狀況」展開調查，儘管該名航管員酒精測試為陰性，但是仍「考慮懲處」。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播