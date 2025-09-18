為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    空中驚魂！法國客機「空中滯留18分鐘」...因塔台人員睡著了

    法國一架民航班機日前抵達阿雅克肖時因塔台未回應無法降落。圖為阿雅克肖機場。（路透）

    2025/09/18 18:22

    祝蘭蕙／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕法國一架民航班機日前發生驚險一幕，從巴黎飛往科西嘉島的航班在抵達目的地上空後，無法獲得塔台降落許可，被迫在空中盤旋長達18分鐘。法國民航局事後證實，當時負責指揮的一名塔台人員竟然在執勤期間睡著了。

    《法新社》報導，根據法國民航局今日證實，這起事件發生於當地時間16日，一架由科西嘉航空（Air Corsica）執飛、從巴黎奧利機場（Paris Orly）飛往阿雅克肖（Ajaccio）的客機，在抵達目的地時遲遲無法與塔台聯繫。

    報導指出，因為未獲得塔台准許降落，班機只好在地中海上空盤旋等待，時間長達18分鐘。直到機場消防部門緊急進入控制塔，才發現當班的空中交通管制員已在崗位上打瞌睡，無法進行正常指揮。

    法國民航局表示，當管制員被喚醒後，航班成功安全降落，未釀成事故，但這起「極不尋常的事件」已引發內部調查。據悉，涉事管制員酒測結果為陰性，目前民航局正考慮進一步的懲處措施。

