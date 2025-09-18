為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    川普索賠4510億 紐時嗆辣反擊：不會被「威嚇伎倆」嚇倒

    紐時強調，不會被川普的「威嚇伎倆」嚇到。（美聯社資料照）

    2025/09/18 17:58

    〔編譯陳成良／綜合報導〕針對美國總統川普提起的150億美元 （約新台幣4510億元）天價誹謗訴訟，《紐約時報》做出強硬回擊。其執行長勒菲安（Meredith Kopit Levien）首度公開回應，直斥此案「毫無法律依據」，並強調紐時絕「不會被威嚇伎倆嚇倒」。

    勒菲安是在16日一場由《金融時報》主辦的會議上，做出上述表示。她認為，川普的訴訟，是針對紐時及其他新聞機構的反媒體行動，旨在嚇阻獨立媒體進行事實報導。紐時發言人也在一份聲明中重申：「這起訴訟毫無法律依據，反而是意圖扼殺獨立報導。紐時將繼續無畏無私地追求事實。」

    福斯新聞分析：勝算渺茫 意在以訴訟為武器

    令人注意的是，就連向來對川普較為友善的福斯新聞（Fox News），其媒體分析也對此案的勝算，抱持高度懷疑。福斯新聞的分析指出，此案與川普先前成功控告CBS、ABC的案例有著根本性的不同，川普在這次的訴狀中，並未指明任何具體的錯誤報導或不正確之處，而只是籠統地批評其選舉報導。

    分析認為，此案在法律上的勝算「微乎其微」，其真正目的，可能只是將訴訟當作一種「武器」，迫使被告耗費鉅額的法律費用，藉此達到騷擾與恫嚇的效果。

    福斯新聞的報導更進一步分析，川普對這家他家鄉的報紙，長年抱持著一種渴望肯定、卻又因負面報導而生的「愛恨情仇」。早年他渴望獲得該報的版面，從政後卻又憎恨其監督。此次提告，被視為是這種複雜情感的延伸。

    川普在訴狀中，點名了多名曾獲普立茲獎的記者，並指控紐時在2024年大選期間，透過一系列報導，對他進行「選舉干預」。

    紐約市的《紐約時報》大樓。（路透資料照）

